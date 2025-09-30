سیگنال بورسی نرخ حواله دلار بازار ارز تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی با افزایش ۱۷۶۶ ریالی نسبت به روز کاری قبل در نرخ ۷۲۲,۵۴۸ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۷۰۱,۵۰۳ ریال رسید.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس و حواله دلار آمریکا را در ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. نمودار آبی نرخ اسکناس و نمودار نارنجی نرخ حواله دلار است.

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستین‌بار نرخ حواله دلار آمریکا وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و به رقم ۷۰۱,۵۰۳ ریال رسید؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی گردد. مقایسه روند ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد نزدیک به ۷۹ درصدی (بیش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، ورود حواله به کانال ۷۰ هزار تومان نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود.

انتظار می‌رود در صورت تثبیت نرخ حواله در این کانال، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

این نمودار نشان می‌دهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.

شایان ذکر است در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۲۹,۳۰۶ ریال به ۷۲۲,۵۴۸ ریال بیانگر رشد بیش از ۶۸ درصدی (بیش از ۲۹ هزار تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.

اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۳۵۷۶ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۷ هزار و ۵۲۹ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۳۴۷۲ ریالی) به ۸۲۲ هزار و ۸۴۴ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش جزئی ۴۸۱ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۶ هزار و ۷۶۴ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۱ هزار و ۱۵ ریال رسید.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۶,۰۴۵ ۷۲۲,۵۴۸ ۱,۷۶۶ ۶۹۵,۱۸۹ ۷۰۱,۵۰۳ ۱,۷۱۵ یورو EUR ۸۳۹,۹۰۱ ۸۴۷,۵۲۹ ۳,۵۷۶ ۸۱۵,۴۳۸ ۸۲۲,۸۴۴ ۳,۴۷۲ پوند انگلیس GBP ۹۶۱,۷۸۸ ۹۷۰,۵۲۳ ۴,۸۰۷ ۹۳۳,۷۷۶ ۹۴۲,۲۵۶ ۴,۶۶۸ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۴,۹۷۵ ۱۹۶,۷۴۶ ۴۸۱ ۱۸۹,۲۹۶ ۱۹۱,۰۱۵ ۴۶۷ یوان چین CNY ۱۰۰,۵۵۶ ۱۰۱,۴۶۹ ۴۴۷ ۹۷,۶۲۷ ۹۸,۵۱۴ ۴۳۴ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۶۳۴ ۵۵,۱۳۰ ۱۲۱ ۵۳,۰۴۳ ۵۳,۵۲۵ ۱۱۹ یکصد ین ژاپن JPY ۴۸۱,۹۶۲ ۴۸۶,۳۳۹ ۴,۳۰۷ ۴۶۷,۹۲۳ ۴۷۲,۱۷۳ ۴,۱۸۱ ریال عمان OMR ۱,۸۶۰,۳۳۷ ۱,۸۷۷,۲۳۲ ۵,۶۹۰ ۱,۸۰۶,۱۵۲ ۱,۸۲۲,۵۵۵ ۵,۵۲۵ روبل روسیه RUB ۸,۶۱۳ ۸,۶۹۱ ۴۹ ۸,۳۶۲ ۸,۴۳۸ ۴۸ لیر ترکیه TRY ۱۷,۲۲۲ ۱۷,۳۷۸ -۴۱ ۱۶,۷۲۰ ۱۶,۸۷۲ -۴۰ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۱۱,۴۵۷ ۵۱۶,۱۰۲ ۴,۱۵۴ ۴۹۶,۵۶۰ ۵۰۱,۰۷۰ ۴,۰۳۴ روپیه هند INR ۸,۰۷۴ ۸,۱۴۷ ۲۰ ۷,۸۳۹ ۷,۹۱۰ ۲۰ دلار کانادا CAD ۵۱۴,۹۵۸ ۵۱۹,۶۳۵ ۲,۲۸۶ ۴۹۹,۹۶۰ ۵۰۴,۵۰۰ ۲,۲۲۰ دلار استرالیا AUD ۴۷۰,۹۲۳ ۴۷۵,۲۰۰ ۳,۳۴۲ ۴۵۷,۲۰۷ ۴۶۱,۳۵۹ ۳,۲۴۵ فرانک سویس CHF ۸۹۸,۴۲۳ ۹۰۶,۵۸۲ ۱,۵۶۷ ۸۷۲,۲۵۵ ۸۸۰,۱۷۷ ۱,۵۲۲ کرون سوئد SEK ۷۶,۰۳۱ ۷۶,۷۲۱ ۱۱۵ ۷۳,۸۱۷ ۷۴,۴۸۷ ۱۱۲ کرون نروژ NOK ۷۱,۷۶۷ ۷۲,۴۱۹ ۱۷۴ ۶۹,۶۷۷ ۷۰,۳۱۰ ۱۶۹ کرون دانمارک DKK ۱۱۲,۵۲۴ ۱۱۳,۵۴۶ ۵۴۰ ۱۰۹,۲۴۷ ۱۱۰,۲۳۹ ۵۲۴ ریال قطر QAR ۱۹۶,۷۱۵ ۱۹۸,۵۰۲ ۴۸۵ ۱۹۰,۹۸۷ ۱۹۲,۷۲۱ ۴۷۲ ریال عربستان SAR ۱۹۰,۹۴۵ ۱۹۲,۶۷۹ ۴۷۰ ۱۸۵,۳۸۳ ۱۸۷,۰۶۷ ۴۵۷ دیناربحرین BHD ۱,۹۰۴,۳۷۵ ۱,۹۲۱,۶۷۰ ۴,۶۹۷ ۱,۸۴۸,۹۰۸ ۱,۸۶۵,۶۹۹ ۴,۵۶۱ دینار کویت KWD ۲,۳۴۳,۹۴۳ ۲,۳۶۵,۲۳۰ ۶,۶۳۵ ۲,۲۷۵,۶۷۳ ۲,۲۹۶,۳۴۰ ۶,۴۴۳ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۳,۶۰۵ ۲۵۵,۹۰۸ -۱۷۳ ۲۴۶,۲۱۸ ۲۴۸,۴۵۴ -۱۶۸

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

به روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.