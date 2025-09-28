قیمت دلار و یورو رسمی+ جدول نرخ تمامی ارزها یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی با افزایش جزئی ۴۰ ریالی نسبت به روز کاری قبل در نرخ ۷۱۹,۸۷۴ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۶۹۸,۹۰۶ ریال رسید.

این ثبات قیمت در بازار رسمی در شرایطی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در ۶۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال ۷۱۹,۸۷۴ ریال بیانگر رشد بیش از ۷۴ درصدی (بیش از ۳۰ هزار تومانی) در این مدت است.

این نمودار نشان می‌دهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۹۵۹ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۲ هزار و ۴۵۱ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۹۳۱ ریالی) به ۸۱۷ هزار و ۹۱۳ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش جزئی ۱۰ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۶ هزار و ۱۷ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۰ هزار و ۳۰۸ ریال رسید.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۳,۳۹۵ ۷۱۹,۸۷۴ ۴۰ ۶۹۲,۶۱۶ ۶۹۸,۹۰۶ ۳۸ یورو EUR ۸۳۴,۸۶۹ ۸۴۲,۴۵۱ ۹۵۹ ۸۱۰,۵۵۲ ۸۱۷,۹۱۳ ۹۳۱ پوند انگلیس GBP ۹۵۵,۹۳۱ ۹۶۴,۶۱۳ -۱۱ ۹۲۸,۰۸۷ ۹۳۶,۵۱۶ -۱۲ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۴,۲۵۳ ۱۹۶,۰۱۷ ۱۰ ۱۸۸,۵۹۵ ۱۹۰,۳۰۸ ۱۰ یوان چین CNY ۱۰۰,۰۰۶ ۱۰۰,۹۱۴ ۵ ۹۷,۰۹۳ ۹۷,۹۷۵ ۵ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۴۴۰ ۵۴,۹۳۴ ۱۹ ۵۲,۸۵۴ ۵۳,۳۳۴ ۱۸ یکصد ین ژاپن JPY ۴۷۷,۰۲۸ ۴۸۱,۳۶۰ -۳۳ ۴۶۳,۱۳۳ ۴۶۷,۳۳۹ -۳۳ ریال عمان OMR ۱,۸۵۱,۷۹۴ ۱,۸۶۸,۶۱۱ -۲,۸۹۳ ۱,۷۹۷,۸۵۵ ۱,۸۱۴,۱۸۳ -۲,۸۱۲ روبل روسیه RUB ۸,۵۴۲ ۸,۶۲۰ -۶ ۸,۲۹۴ ۸,۳۶۹ -۶ لیر ترکیه TRY ۱۷,۲۱۸ ۱۷,۳۷۴ ۶۰ ۱۶,۷۱۶ ۱۶,۸۶۸ ۵۸ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۰۶,۵۶۳ ۵۱۱,۱۶۳ ۸۰۳ ۴۹۱,۸۰۸ ۴۹۶,۲۷۴ ۷۷۹ روپیه هند INR ۸,۰۴۶ ۸,۱۱۹ ۰ ۷,۸۱۲ ۷,۸۸۳ ۱ دلار کانادا CAD ۵۱۱,۷۳۷ ۵۱۶,۳۸۴ ۲۷۲ ۴۹۶,۸۳۱ ۵۰۱,۳۴۳ ۲۶۳ دلار استرالیا AUD ۴۶۶,۸۹۲ ۴۷۱,۱۳۲ ۵۱ ۴۵۳,۲۹۲ ۴۵۷,۴۰۹ ۴۸ فرانک سویس CHF ۸۹۳,۹۹۸ ۹۰۲,۱۱۷ ۶۳۱ ۸۶۷,۹۵۸ ۸۷۵,۸۴۱ ۶۱۲ کرون سوئد SEK ۷۵,۸۰۳ ۷۶,۴۹۱ ۸۸ ۷۳,۵۹۵ ۷۴,۲۶۳ ۸۵ کرون نروژ NOK ۷۱,۵۱۱ ۷۲,۱۶۰ ۲۲ ۶۹,۴۲۷ ۷۰,۰۵۸ ۲۱ کرون دانمارک DKK ۱۱۱,۷۷۹ ۱۱۲,۷۹۴ ۶۳ ۱۰۸,۵۲۳ ۱۰۹,۵۰۹ ۶۱ ریال قطر QAR ۱۹۵,۹۸۸ ۱۹۷,۷۶۸ ۱۱ ۱۹۰,۲۷۹ ۱۹۲,۰۰۷ ۱۰ ریال عربستان SAR ۱۹۰,۲۳۸ ۱۹۱,۹۶۶ ۱۰ ۱۸۴,۶۹۸ ۱۸۶,۳۷۵ ۱۰ دیناربحرین BHD ۱,۸۹۷,۳۲۸ ۱,۹۱۴,۵۵۹ ۱۰۷ ۱,۸۴۲,۰۶۴ ۱,۸۵۸,۷۹۳ ۱۰۲ دینار کویت KWD ۲,۳۳۴,۳۱۹ ۲,۳۵۵,۵۱۹ ۴۵۷ ۲,۲۶۶,۳۲۷ ۲,۲۸۶,۹۰۹ ۴۴۱ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۳,۶۰۱ ۲۵۵,۹۰۴ ۱,۶۹۶ ۲۴۶,۲۱۵ ۲۴۸,۴۵۱ ۱,۶۴۸

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

به روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.