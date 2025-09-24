به گزارش خبرگزاری مهر، علی لطفی صبح چهارشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان پارس آباد برگزار شد؛ اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با رویکرد تسهیلگری، سرمایهگذاران را فرصتی ویژه برای توسعه بدانند و زمینه فعالیت آنان را فراهم کنند.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در تحقق شعار سال، از فعالان اقتصادی، نخبگان و کارآفرینان دعوت کرد تا با اعتماد به ظرفیتهای داخلی، در حوزههای اولویتدار شهرستان پارس آباد سرمایهگذاری کنند.
فرماندار شهرستان پارسآباد با تأکید بر اینکه موانع اداری نباید مانعی در مسیر سرمایهگذاری باشند، افزود: اگر پیچوخمهای بروکراسی فرصت را از سرمایهگذاران بگیرد، پذیرفتنی نیست و دستگاههای اجرایی باید در این مسیر همراهی کنند.
لطفی بیان کرد: نبود زیرساختها، صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه کشاورزی و خامفروشی محصولات به قیمت پایین، بزرگترین چالش کشاورزان منطقه مغان و عامل اصلی زیان آنها است.
به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه سرمایهگذاران درخواستها و مشکلات خود را مطرح کردند و مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
