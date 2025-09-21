به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه صبح یکشنبه در نشست هماندیشی با نخبگان، سرآمدان، کارآفرینان و تشکلهای شاهد و ایثارگر استان اظهار کرد: طی ۹ ماه گذشته و در سفر اخیر رئیسجمهور به اردبیل، اعتبارات قابل توجهی به حوزههای زیرساختی از جمله راهها، راهآهن و زیرساختهای اقتصادی تزریق شده است.
وی از اختصاص بیش از ۷ هزار میلیارد تومان به راههای استان و در مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان به پروژهها در همه شهرستانها خبر داد و افزود: تکمیل طرحهای اقتصادی بالای ۶۰ درصد از اولویتهای اصلی استان است و در همین راستا ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی پیشبینی شده است.
استاندار اردبیل به انعقاد تفاهمنامه با ۱۴ هلدینگ سرمایهگذاری به ارزش ۴۶ هزار میلیارد تومان اشاره کرد و ادامه داد: اتکا به اعتبارات دولتی به تنهایی کافی نیست و رشد و توسعه استان با جذب سرمایهگذاران و مشارکت هلدینگهای بزرگ محقق میشود.
امامی یگانه همچنین از اختصاص ۸ میلیارد تومان به پروژههای شهرستانی خبر داد و تصریح کرد: طرحهایی مانند مدرسهسازی با جلب مشارکتهای مردمی در دست اجرا است.
وی تشکیل مجمع مشورتی استان اردبیل با هدف بهرهگیری از ظرفیت نخبگان برای توسعه استان اردبیل را یادآور شد و خواستار استفاده از دیدگاههای فرزندان شاهد در این مجمع شد.
مدیرکل دفتر دانشپژوهان و تشکلهای شاهد و ایثارگر کشور نیز در این نشست با بیان اینکه صیانت از نخبگان بهعنوان افراد اثرگذار و پیشران جامعه ضروری است، از راهاندازی صندوق اشتغال شاهد و ایثارگر برای خوداتکایی خانواده شهدا و ایثارگران خبر داد.
رحیم نریمانی بیان کرد: استان اردبیل به لحاظ اقتصادی و نیروی انسانی از ظرفیت بالایی برخوردار است و در تلاشیم برنامههایی چون تجلیل از کشاورزان شاهد و ایثارگر را در استان انجام دهیم.
گفتنی است، جمعی از جانبازان و خانوادههای شهدا و ایثارگران هم در این نشست به بیان مسائل و دیدگاههای خود پرداختند.
نظر شما