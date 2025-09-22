به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی صبح دوشنبه در شورای هماهنگی بیمههای استان اظهار کرد: براساس آئیننامه اجرایی سرمایهگذاری بیمهها که مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه بانک مرکزی است، شرکتهای بیمهای علاوه بر پرداخت خسارت، موظفند بخشی از منابع خود را با سپردهگذاری نزد بانکهای استان برای تکمیل پروژههای عمرانی و راهسازی هزینه کنند و از این طریق، چه بهصورت مشارکتی و چه در قالب تسهیلات، از تولید و اشتغال حمایت شود.
وی با بیان اینکه در اقتصادهای توسعهیافته جایگاه مالی صنعت بیمه مورد توجه است، افزود: صنعت بیمه هم در ترکیب داراییهای مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه و هم در کوتاهمدت از طریق سپردهگذاری بانکی نقشآفرین است و این ظرفیت میتواند جایگاه مهمی در نظام تأمین مالی کشور داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: نقش بیمه در پوشش ریسکهای سرمایهگذاری و تأمین مالی، اهمیت این صنعت را در اقتصاد کشور دوچندان کرده است و فعال شدن دبیرخانه شورای هماهنگی بیمههای استان و برگزاری منظم جلسات ماهانه میتواند زمینه بهرهگیری از ظرفیتهای این صنعت را برای حمایت از تولید و تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» فراهم آورد.
نظر شما