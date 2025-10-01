  1. استانها
کنعانی:سرمایه گذاران در کارخانه سیمان خلخال حضور می‌یابند

اردبیل- نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت:سرمایه گذاران و هلدینگ‌ها جهت سرمایه گذاری در کارخانه سیمان خلخال و حوزه های گردشگری در خلخال و کوثر حضور خواهند یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کنعانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد تا سرمایه گذاران، هلدینگ ها و شرکت های تابعه خصوصاً صندوق بازنشستگی آینده ساز جهت سرمایه گذاری در کارخانه سیمان خلخال و یا حوزه های دیگر ازجمله گردشگری در خلخال و کوثر حضور خواهند یافت.

وی افزود: در این دیدار بواسطه صدور مجوز احداث درمانگاه تخصصی خلخال و تامین اعتبار ۷۶ میلیارد تومانی از وزیر کار قدردانی شد و برتخصیص این اعتبار تاکید شد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: به جهت سردسیر بودن منطقه تعداد ۲ هزار دستگاه بخاری جهت کمک به افراد تحت پوشش دستگاههای حمایتی زیر دهک ۵ و افراد بی بضاعت مالی اختصاص داده شد.

کنعانی همچنین افزود: با توجه به موافقت درجهت تخریب ساختمان اداری تامین اجتماعی در نشست های قبلی نسبت به تامین اعتبار جهت احداث ساختمان جدید دستورات لازم صادر شد.

