۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۱

خلیلی: دبیرخانه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل فعال شد

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از فعال‌سازی دبیرخانه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان در اتاق بازرگانی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی از فعال‌سازی دبیرخانه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: این رویداد با حضور هلدینگ‌های بزرگ و رایزنان اقتصادی کشورهای هدف، اواخر آبان برگزار خواهد شد.

وی در نشست هماهنگی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل با اشاره به محورهای اصلی آن اظهار کرد: فناوری‌های دانش‌بنیان، انرژی‌های تجدیدپذیر، توریسم درمانی و هوشمندسازی گردشگری از جایگاه ویژه‌ای در این همایش برخوردار هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، همچنین بر ضرورت الگوبرداری از تجارب موفق جهانی در برگزاری این‌گونه همایش‌ها تأکید کرد و افزود: توجه به جزئیات مهم و مسؤولیت‌پذیری در اجرای برنامه‌ها، در استانداردسازی این همایش دارای اهمیت است.

وی تصریح کرد: باید با بهره‌گیری از ابزارهای ارتباط جمعی و فناوری‌های نوین، جامعه هدف را نسبت به مزایا و دستاوردهای برگزاری چنین همایش‌هایی آگاه کنیم.

