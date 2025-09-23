به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی از فعال‌سازی دبیرخانه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: این رویداد با حضور هلدینگ‌های بزرگ و رایزنان اقتصادی کشورهای هدف، اواخر آبان برگزار خواهد شد.



وی در نشست هماهنگی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل با اشاره به محورهای اصلی آن اظهار کرد: فناوری‌های دانش‌بنیان، انرژی‌های تجدیدپذیر، توریسم درمانی و هوشمندسازی گردشگری از جایگاه ویژه‌ای در این همایش برخوردار هستند.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، همچنین بر ضرورت الگوبرداری از تجارب موفق جهانی در برگزاری این‌گونه همایش‌ها تأکید کرد و افزود: توجه به جزئیات مهم و مسؤولیت‌پذیری در اجرای برنامه‌ها، در استانداردسازی این همایش دارای اهمیت است.



وی تصریح کرد: باید با بهره‌گیری از ابزارهای ارتباط جمعی و فناوری‌های نوین، جامعه هدف را نسبت به مزایا و دستاوردهای برگزاری چنین همایش‌هایی آگاه کنیم.