  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

دست رد مجارستان به سینه ترامپ برای خرید نفت روسیه

دست رد مجارستان به سینه ترامپ برای خرید نفت روسیه

با وجود درخواست‌های مکرر رئیس جمهور آمریکا از کشورهای اروپایی برای توقف واردات نفت از روسیه اما وزیر خارجه مجارستان می‌گوید کشورش به این خواسته‌ها تن نمی‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان، طی مصاحبه با روزنامه انگلیسی گاردین گفت: بدون توجه به اینکه آمریکا چه می‌گوید، مجارستان به خرید نفت از روسیه ادامه خواهد داد، چرا که در غیر این صورت، نمی‌توان تأمین نیاز کشورش را تضمین کرد.

این مقام مجارستانی تأکید کرد: برای ما تأمین انرژی یک موضوع کاملاً فیزیکی و واقعی است. می‌توان در مورد خرید نفت و گاز از جایی دیگر به غیر از روسیه رویاپردازی کرد اما ما فقط می‌توانیم از جایی خرید کنیم که زیر ساختش را داریم.

سیارتو ادامه داد: شما هم اگر به زیر ساخت‌ها نگاه کنید، پر واضح است که بدون واردات از روسیه، تضمین تأمین امن نفت برای مجارستان غیر ممکن می‌شود.

در روز ۱۳ سپتامبر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که آماده است تا در صورت توقف خرید نفت روسیه از سوی کشورها اروپایی و اعضای ناتو، تحریم‌های سختی را علیه نفت روسیه اعمال کند.

وی گفت: تداوم واردات نفت روسیه از سوی برخی کشورهای عضو ناتو، موضع این اتحادیه در مذاکره با مسکو را تضعیف کرده است.

کد خبر 6600186
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها