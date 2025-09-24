دست رد مجارستان به سینه ترامپ برای خرید نفت روسیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان، طی مصاحبه با روزنامه انگلیسی گاردین گفت: بدون توجه به اینکه آمریکا چه می‌گوید، مجارستان به خرید نفت از روسیه ادامه خواهد داد، چرا که در غیر این صورت، نمی‌توان تأمین نیاز کشورش را تضمین کرد.

این مقام مجارستانی تأکید کرد: برای ما تأمین انرژی یک موضوع کاملاً فیزیکی و واقعی است. می‌توان در مورد خرید نفت و گاز از جایی دیگر به غیر از روسیه رویاپردازی کرد اما ما فقط می‌توانیم از جایی خرید کنیم که زیر ساختش را داریم.

سیارتو ادامه داد: شما هم اگر به زیر ساخت‌ها نگاه کنید، پر واضح است که بدون واردات از روسیه، تضمین تأمین امن نفت برای مجارستان غیر ممکن می‌شود.

در روز ۱۳ سپتامبر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که آماده است تا در صورت توقف خرید نفت روسیه از سوی کشورها اروپایی و اعضای ناتو، تحریم‌های سختی را علیه نفت روسیه اعمال کند.

وی گفت: تداوم واردات نفت روسیه از سوی برخی کشورهای عضو ناتو، موضع این اتحادیه در مذاکره با مسکو را تضعیف کرده است.