کریکت؛ فرصت پیوند فرهنگی سیستان و بلوچستان با پاکستان و افغانستان

خبرگزاری مهر - گروه استانها، صادق نوری*: ورزشهای ریشهدار در شبهقاره هند و پاکستان، تا زمانی که در سطح ملی و بینالمللی از ارزشهای مادی و معنوی بالایی برخوردار نباشند، معمولاً به استان سیستان و بلوچستان یا استانهایی که پیوندهای قومی با این منطقه دارند – مانند گلستان – محدود میشوند؛ اما به محض آنکه این رشتهها با حضور در رقابتهای معتبر جهانی یا دستیابی به بازار حرفهای و امکان جذب لژیونر مطرح شوند، به ناگاه چندین متولی و «صاحب» برای آن پیدا میشود و برخی دلسوزان و تصمیمگیران در پایتخت یا استانهای برخوردار، داعیهدار توسعه آن رشته خواهند شد.
پیوندهای فرهنگی و تاریخی مردم سیستان و بلوچستان با جوامع هند و پاکستان، زمینهای طبیعی برای استقبال از ورزشهای این منطقه فراهم کرده است. از محبوبیت کبدی سیستانی در هندوستان گرفته تا شور و شوق کریکت پاکستانی در بلوچستان، همگی نشانگر وجود پیوندی عمیق فرهنگی و ورزشی هستند.
حضور ورزش کریکت در المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس بار دیگر نگاهها را در سطح ملی به این رشته معطوف ساخته است. اما باید توجه داشت که توسعه واقعی کریکت در ایران، بدون مشارکت جدی و فعال سیستان و بلوچستان امکانپذیر نخواهد بود. بهرهگیری از ظرفیت بومی این استان در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیریهای کلان، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وجود دو استادیوم اختصاصی کریکت در استان – که یکی از آنها نیمهتمام مانده و باید هرچه سریعتر تکمیل شود – فرصتی ارزشمند در اختیار ورزش کشور قرار داده است. تکمیل این پروژهها نهتنها زمینهساز برگزاری اردوهای تیم ملی و مسابقات ملی در استان خواهد بود، بلکه میتواند با جذب تیمهای ملی هند و پاکستان برای برگزاری دیدارهای دوستانه یا اردوهای مشترک، به توسعه دیپلماسی ورزشی کشور نیز کمک کند. این امر بهویژه در بندر استراتژیک چابهار، ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی منطقه را نیز تقویت خواهد کرد.
بیتردید، حضور قدرتهای برتر کریکت جهان در سیستان و بلوچستان میتواند هم به تقویت هویت ملی استان بینجامد و هم جایگاه ایران را در عرصه بینالمللی ارتقا بخشد؛ گامی که ما را برای حضور قدرتمند در المپیک ۲۰۲۸ آماده خواهد کرد.
کریکت در استان سیستان و بلوچستان ایران بسیار محبوب است و این استان به عنوان یکی از مراکز اصلی این ورزش در کشور شناخته میشود. دلایل این محبوبیت شامل موارد زیر است:
۱. تأثیر همسایگی با پاکستان: سیستان و بلوچستان با پاکستان مرز مشترک دارد و کریکت در پاکستان ورزشی بسیار محبوب است. این نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی باعث انتقال و رشد کریکت در این منطقه شده است.
۲. استعدادهای بومی: بسیاری از بازیکنان بااستعداد کریکت ایران از این استان برخاستهاند و در تیم ملی ایران حضور دارند. برای مثال، میتوان به حضور بازیکنانی مانند صادق حسین زهی و ابوذر قاضی از سیستان و بلوچستان در تیم ملی کریکت ایران اشاره کرد.
با این حال، نگرانی اصلی آن است که مبادا این فرصت تاریخی، همچون گذشته از حوزه تصمیمگیری استان خارج شود. تجربه نشان داده است که بیتوجهی برخی مسئولان ورزشی به ظرفیتهای بومی سیستان و بلوچستان، مانع از شکوفایی استعدادهای منطقه و استفاده بهینه از زیرساختهای موجود شده است. اگر این روند تکرار شود، بیم آن میرود که بار دیگر این استان سهم واقعی خود را در توسعه یک رشته جهانی از دست بدهد.
*مربی تیم ملی کوکو ایران و تحلیلگر ورزشی سیستان و بلوچستان
