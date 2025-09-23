  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۳

ساعت کاری ادارات سیستان و بلوچستان اعلام شد؛ پنجشنبه ها دورکاری است

زاهدان - معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سیستان و بلوچستان با صدور نامه ای به تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی استان، ساعات کاری جدید را برای مهر ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سیستان و بلوچستان به کلیهٔ دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی استان سیستان و بلوچستان، ساعات کاری تا پایان مهرماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۵ ظهر تعیین شد.

بر اساس بخشنامهٔ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سیستان و بلوچستان ساعات کاری کلیهٔ دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی استان از ۱ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ به صورت ۷ تا ۱۵ تعیین شد و کارکنان روزهای پنجشنبه دورکار خواهند بود و فعالیت بیمارستانها و مراکز درمانی، امدادرسانی و شرکتهای خدمات رسان شامل آتش‌نشانی، آب، برق و گاز طبق روال قبلی ادامه می‌یابد.

