ساعت کاری ادارات سیستان و بلوچستان اعلام شد؛ پنجشنبه ها دورکاری است

بر اساس بخشنامهٔ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سیستان و بلوچستان ساعات کاری کلیهٔ دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی استان از ۱ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ به صورت ۷ تا ۱۵ تعیین شد و کارکنان روزهای پنجشنبه دورکار خواهند بود و فعالیت بیمارستانها و مراکز درمانی، امدادرسانی و شرکتهای خدمات رسان شامل آتش‌نشانی، آب، برق و گاز طبق روال قبلی ادامه می‌یابد.