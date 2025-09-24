  1. استانها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۲

مدرسه ۱۲ کلاسه مسکن مهر غرب زاهدان به بهره برداری رسید

زاهدان - همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید یک مدرسه ۱۲ کلاسه در مسکن مهر غرب زاهدان با همت خیر مدرسه ساز و با حضور جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبر نگار مهر، صبح چهار شنبه یک مدرسه ۱۲ کلاسه در مسکن مهر غرب زاهدان با همت خیر مدرسه ساز و در حضور جمعی مسئولان و دانش آموزان افتتاح و به بهره برداری رسید.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان در حاشیه این مراسم گفت: مدرسه ۱۲ کلاسه مسکن مهر غرب زاهدان با زیربنای یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان کشور و جمعی از مسئولان استانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

میثم لکزایی بیان کرد: این پروژه یکی از پروژه‌های مهم آموزشی در شهر زاهدان با زیربنای ۱۲۰۰ مترمربع، پاسخی به نیاز جدی این محله پرجمعیت است.

وی افزود: مدرسه مسکن مهر غرب زاهدان نمونه‌ای بارز و روشن از توجه به محله های با سرانه آموزشی پایین است که اکنون شرایط تحصیل مناسب برای دانش‌آموزان این منطقه به‌ویژه در مقاطع متوسطه دخترانه، فراهم می‌سازد.

