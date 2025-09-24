مدرسه ۱۲ کلاسه مسکن مهر غرب زاهدان به بهره برداری رسید

به گزارش خبر نگار مهر، صبح چهار شنبه یک مدرسه ۱۲ کلاسه در مسکن مهر غرب زاهدان با همت خیر مدرسه ساز و در حضور جمعی مسئولان و دانش آموزان افتتاح و به بهره برداری رسید.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان در حاشیه این مراسم گفت: مدرسه ۱۲ کلاسه مسکن مهر غرب زاهدان با زیربنای یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان کشور و جمعی از مسئولان استانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

میثم لکزایی بیان کرد: این پروژه یکی از پروژه‌های مهم آموزشی در شهر زاهدان با زیربنای ۱۲۰۰ مترمربع، پاسخی به نیاز جدی این محله پرجمعیت است.

وی افزود: مدرسه مسکن مهر غرب زاهدان نمونه‌ای بارز و روشن از توجه به محله های با سرانه آموزشی پایین است که اکنون شرایط تحصیل مناسب برای دانش‌آموزان این منطقه به‌ویژه در مقاطع متوسطه دخترانه، فراهم می‌سازد.