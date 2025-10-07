شهلا رحیمی تنها بازیگر ایرانی فیلم «ماهی در قلاب» محصول مشترک ایران و تاجیکستان به کارگردانی محیالدین مظفر در حاشیه مراسم اکران این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تجربهاش از کار در تاجیکستان گفت: مردم تاجیکستان فوقالعاده خونگرم، مهربان و بااصالت هستند. من با هرکس که روبهرو میشدم از اشعار رودکی و حافظ بلد بود و همکاری با آنها برای من بسیار جذاب بود. ما فیلمبرداران روسی داشتیم و آنها واسطهای بین ما و روسها بودند چراکه میتوانستند هم به روسی با آنها صحبت کنند و هم به فارسی با ما سخن بگویند.
وی ادامه داد: به رغم اینکه من تنها بازیگر ایرانی آنجا بودم اما آنها با من بسیار خونگرم بودند و به شکلی با من رفتار میکردند که گویی صدها سال است که من را میشناسند. لوکیشنهای بسیار دشواری داشتیم و در گرما و باران و برف کار میکردیم اما همه از آغاز روز تا پایان شب با همان انرژی برای پیشبرد پروژه تلاش میکردند. تاجیک ها بسیار مردم مهماننوازی بودند.
رحیمی درباره شناخت مردم تاجیکستان از سینمای ایران بیان کرد: آنها بسیار خوب سینمای ما را میشناختند، شبکه آیفیلم را دارند و وقتی با یکی از آنها صحبت میکردم متوجه شدم که سریالهای ما را بیشتر از خود ما دنبال میکنند. برای من جالب بود که آنها چنین اشتیاقی نسبت به سینمای ایران داشتند و این همکاری برای آنها هم مثل ما بسیار جذابیت داشت.
بازیگر فیلم «ماهی در قلاب» درباره نقشش در این فیلم عنوان کرد: در این فیلم نقش مادری را بازی میکردم که فرزندش در یتیمخانه بوده است. نقش مادر از لحاظ سنی برای من خیلی دور بود. البته در فرهنگ تاجیکستان سن مادر و پدر پایین است و زود بچهدار میشوند. برای اینکه بتوانم به آن فرهنگ و حس مادرانگی نزدیکتر بشوم چندین روز با زنان آنجا وقت میگذراندم و در آشپزی و کارهای مختلف با آنان همراه میشدم. دومین چالش بزرگ من هم لهجه بود. روی لهجه کار کردم و در فیلم با لهجه صحبت کردم. البته نمیدانم که نهایتاً صدای من دوبله شده یا نه. هم ایرانیها و هم تاجیکها اشتیاق زیادی برای این پروژه داشتند. امیدوارم این روند ادامهدار باشد.
فیلم سینمایی «ماهی در قلاب» به کارگردانی محیالدین مظفر کارگردان تاجیکستانی و تهیهکنندگی مشترک امیر تاجیک و محیالدین مظفر، با روایت زندگی پسربچهای تاجیک بهنام دلیر در بخش مسابقه بینالملل سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان حضور دارد.
این اثر محصول سال ۲۰۲۵ و ساخته مشترک شبکه آیفیلم (معاونت برونمرزی صداوسیما)، شرکت شتابدهنده سیکاپ (ایران) و شرکتهای فیلمسازی داو و تاجیکفیلم (تاجیکستان) است.
