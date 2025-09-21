فیلم مشترک ایران و تاجیکستان رونمایی شد؛ تقویت اشتراکات فرهنگی و زبانی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اکران خصوصی و رونمایی از فیلم «ماهی در قلاب» محصول مشترک ایران و تاجیکستان شامگاه امشب یکشنبه ۳۰ شهریور در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان صدا و سیما برگزار شد. در این نشست پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نظامالدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران، محمد حسین فرحبخش، کارگردان، بازیگران و عوامل فیلم حضور داشتند.
خاطرات حدادعادل از یک سفر خاطرهانگیز به تاجیکستان
در ابتدای مراسم حداد عادل با بیان خاطرهای از سفرش به تاجیکستان در زمان فروپاشی شوروی و استقلال این کشور بیان کرد: ۳۴ سال پیش برای آغاز رسمی روابط سیاسی ۲ کشور به تاجیکستان رفتم. سفری که شورانگیز و خاطره ساز بود.
وی ادامه داد: افتتاح سفارت ایران در تاجیکستان بعد از ۷۰ سال ظلمی که بر این ملت شده بود و بازگشت دوباره تاجیکستان به فرهنگ دیرینش شوری بیاندازه میان اهالی ادب و مردم تاجیکستان ایجاد کرده بود. آنجا در شب شعری حاضر شدم و شاعران تاجیک و ایرانی در این مراسم شعر میخوانند. از من هم خواستند تا شعری بخوانم و من هم غزلی با مطلع «تا من از چشم تو ای نامهربان افتادهام / قطره اشکم که از چشم جهان افتادهام» را خواندم. شعری که متناسب با بازگشت این کشور به آزادی و اصالت خویش بود.
وی گفت: به بیاد دارم که در این سفر شهید سید مرتضی آوینی همراه ما بود و من هم پس از بازگشت از آن سفر مقالهای با عنوان «چهارشنبهای در دوشنبه» نوشتم. همچنین زمانی که مسئولان امور خارجه ۲ کشور گرد هم آمده بودند من به عنوان معاون وزیر آموزش و پرورش شخصاً یک نسخه از تفاهمنامه بین وزرای ۲ کشور را که به زبان فارسی نگارش شد ماشین کردم. چراکه تایپ با ماشین را در دبیرستان فرا گرفته بودم.
در تاجیکستان هیچ ایرانی احساس نمیکند به کشور بیگانهای سفر کرده است
حدادعادل با تاکید بر ظرفیتهای بین ۲ کشور عنوان کرد: یک دریا مضمون برای انواع کارهای هنری بین ۲ ملت وجود دارد. در تاجیکستان هیچ ایرانی احساس نمیکند به کشور بیگانهای سفر کرده بلکه فکر میکند در هوای ایران تنفس میکند و احساس تاجیکیها هم نسبت به ایران چنین است.
وی افزود: چندصدسال پیش یک عارف بزرگ به نام میرسید علی همدانی از ایران با یک جماعت بزرگ به هندوستان سفر میکند و پایههای فرهنگ ایرانی اسلامی را در کشمیر بنیان مینهد؛ پس از آن میرسید علی به تاجیکستان میرود و آنجا او را بزرگ و محترم میشمارند و او پیر طریقت میشود. امروز در تاجیکستان خیلی از خانوادهها نام فرزندانشان را امیر مینامند و میرسیدعلی در نزد تاجیکستانیها به امیرجان معروف است. در عین حالی که تأسف میخورم که تولیدات مشترک نظیر فیلم سینمایی و تلویزیونی بعد از ۳۵ سال حالا به ثمر رسیده است، باز هم خوشحالم که چنین اتفاقی افتاده است.
۲ کشوری که اشتراکات فرهنگی، تاریخی و دینی به هم پیوسته زیادی دارند
در ادامه این مراسم نظامالدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران با خواندن شعری از رودکی اظهار کرد: امروز روز فراغ نیست بلکه محفلِ انس و مودت تاجیکستان و ایران است. ما اشتراکات فرهنگی، تاریخی و دینی به هم پیوسته زیادی داریم و این اشترکات از عمق تاریخ کهن ۲ کشور سرچشمه گرفته است. بزرگان ما و پدران ما این اشتراکات را به ارث گذاشتهاند و این وظیفه مقدس ماست که این اشتراکات را گرامی داریم و پاس بداریم و تحکیم بداریم و برای فرزندانمان به ارث بگذاریم.
وی افزود: اشتراکات فرهنگی و زبانی ما زمینههای برای تقویت روابط بین ۲ کشور است. خدا را شاکرم که اراده سیاسی مسئولان ۲ کشور در تمام ابعاد در نهایت گسترش است که باید آنچه میان سران ۲ کشور به امضا رسیده است، اجرایی شود.
زاهدی در پایان بیان کرد: ساخت این فیلم را که از اشتراکات فرهنگی و زبانی و تاریخی ما سرچشمه میگیرد به فرهیختگان و مردم ۲ کشور تبریک میگویم و آرزو دارم چنین کارهایی ادامه یابد. من در انتظار انس و الفت فرهنگی بیشتری هستم که با این فیلم رقم میخورد.
«یاد یار مهربان» رودکی مردم هر ۲ کشور را به هم پیوند میزند
در ادامه این مراسم پیمان جبلی رئیس صداوسیما با خواندن شعری نو از یک شاعر تاجیک بیان کرد: ایران و تاجیکستان اگرچه در ۲ اقلیم و کشور متفاوت واقع شدهاند اما ما در همسایگی فرهنگی و تمدنی یکدیگر قرار داریم و اشتراکات تاریخی، تمدنی و فرهنگی بسیاری داریم. ادیبان و هنرمندان ۲ کشور همیشه به نیکی از یکدیگر یاد کردهاند. «یاد یار مهربان» رودکی مردم هر ۲ کشور را به هم پیوند میزند.
وی یادآور شد: افتخار میکنیم که رسانه ملی در کمتر از یک سال، ۲ تولید مشترک سینمایی و تلویزیونی با کشور تاجیکستان انجام داده است؛ سریال «پایتخت» و فیلم «ماهی در قلاب». از همان زمان پخش سریال «پایتخت» نیز این وعده را دادیم که تولید این محصولات مشترک ادامه داشته باشد. اگرچه این فیلم در کشور تاجیکستان جلوی دوربین رفته است اما پشت دوربین همکاری مستمری میان کار عوامل ایرانی و تاجیک شکل گرفته است. ما این وعده را از این گروه گرفتهایم که کارهای جدید دیگری را به سرانجام برسانند.
مخاطبان سینمای ما چشم انتظار آثار آرامشبخش مبتنی بر اصالت هستند
جبلی ادامه داد: عموم مخاطبان سینمای ما چشم انتظار آثار آرامشبخش مبتنی بر فرهنگ و اصالت هستند که بتواند مخاطبان را سرگرم کند. ما در صداوسیما از همه آثار هنری در هر شکل و قالبی مادامی که از محتوای فاخر و اصیل برخوردار باشد، حمایت میکنیم.
در ادامه این نشست محیالدین مظفر کارگردان «ماهی در قلاب» از مسئولان و عوامل فیلم تشکر کرد و امیر تاجیک تهیهکننده فیلم نیز با اشاره به اینکه هزینه تولید این اثر یک چهارم یک فیلم سینمایی داخلی است بر ظرفیتهای غنی ۲ کشور تاکید کرد.
در پایان فیلم سینمایی «ماهی در قلاب» برای حاضران به نمایش درآمد.
نظر شما