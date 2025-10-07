به گزارش خبرنگار مهر، این روزها جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان درحال برگزاری است؛ جشنواره‌ای که بیش از هرچیزی حضور دانش‌آموزان دختر و پسر، با لباس‌های فرم مخصوص و شور و شوق آنها در لابی سینما نظرها را به خود جلب می‌کند.

در این جشنواره خبری از فرش قرمز و اتفاقات مرسوم دیگر رویدادها نیست و به هر گوشه که نگاه می‌کنید، دختربچه‌ای با کوله پشتی بزرگ مشغول خوردن خوراکی، دویدن و بازیگوشی با دوستانش است.

گاهی میان برخی گروه‌های کودک و نوجوان که از سالن سینما خارج می‌شوند بحث‌های تخصصی درباره فیلمبرداری و فیلمنامه آثار شکل می‌گیرد که توجه به آن جالب توجه و گاهی تعجب‌آور است!

در ادامه به بهانه برگزاری این رویداد برای سینمای کودک و نوجوان، گفتگویی با ۲ تن از داوران، یک خبرنگار و بازیگر حاضر در جشنواره داشتیم. در این گزارش، نه با متخصصان و فیلمسازان بزرگسال، بلکه با خودِ این کودکان و نوجوانان صحبت کردیم و آنها از حس و حال قشنگ حضور در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان و درباره آرزوهایشان در آینده صحبت کردند.

با حضور در جشنواره کودک فکر می‌کنیم بزرگ شده‌ایم

رها اکبری داور ۱۲ ساله جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اشاره به فیلم هایی که تماشا کرده است، گفت: ما ‌امروز فیلم «بامبولک ۲» و «سفیر برفی» را دیده‌ایم.

وی با اشاره به حال و هوای جشنواره بیان کرد: این خیلی خوب است که یک جشنواره فیلم، مخصوص کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود. ما در این جشنواره احساس خوبی داریم و فکر می‌کنیم بزرگ شده‌ایم!

رها در ادامه گفت که فیلم‌های «تمساح خونی»، «پسر دلفینی ۲» و «هتل» را در سینما دیده و خیلی دوستشان دارد.

این داور کودک در پاسخ به اینکه دوست دارد در آینده سینما را ادامه دهد یا خیر، گفت: من خیلی فیلم و سینما را دوست دارم. می‌خواهم در آینده بازیگر شوم و امین حیایی بازیگر محبوب من است.

نازگل شریفی داور ۹ ساله جشنواره پس از خروج از سالن سینما بیان کرد: ما تا امروز فیلم‌های «بامبولک ۲»، «سفید برفی»، «دختر برقی» و «افسانه سپهر» را تماشا کرده‌ایم که من همه این فیلم‌ها را خیلی دوست داشتم.

وی در ادامه بیان کرد: امسال انیمیشن «پسر دلفینی ۲» را در سینماها نگاه کردم و خیلی دوستش دارم.

خبرنگار ۱۷ ساله‌ای که می‌خواهد در آینده کارآفرین شود

آیلین نیکان خبرنگار ۱۷ ساله جشنواره نیز با شور و شوق بیان کرد: بسیار مفتخرم که در این جشنواره در معیت شما هستم. من خبرنگار فیلم‌های بین‌المللی کودکان و نوجوانان هستم و کارم نقد و بررسی فیلم‌ها از جنبه‌های مختلف مانند فیلمنامه، کارگردانی و بازیگری است.

وی که در رشته شبکه و نرم‌افزار تحصیل می‌کند، درباره دلیل علاقه‌اش به خبرنگاری گفت: خبرنگاری برای من تنها یک رشته خشک نیست بلکه فرصتی است برای تعامل و ایجاد ارتباطات اجتماعی مؤثر. این تعامل نه تنها به پیشرفت من در زمینه حرفه‌ای کمک می‌کند، بلکه در مراحل مختلف زندگی نیز تأثیرگذار است. از طرفی، این موقعیت را دارم که به هم‌سن‌های خودم که دغدغه‌هایی مشابه من دارند کمک کنم.

آیلین با اشاره به اینکه علاوه بر خبرنگاری، به صورت جدی به نقد سینما و فیلمسازی نیز علاقه دارد، عنوان کرد: من در کلاس‌های فیلمسازی شرکت کرده‌ام، فیلم ساخته‌ام و در زمینه تدوین نیز فعال هستم. بازیگری هم از جمله حوزه‌هایی است که به آن علاقه دارم و به طور مداوم در حال فعالیت در این زمینه‌ها هستم.

وی در پایان با نگاهی به آینده گفت: هدف نهایی من در آینده تبدیل شدن به یک کارآفرین است. به همین دلیل سعی می‌کنم همه این مهارت‌ها را در کنار هم یاد بگیرم و جمع‌آوری کنم.

بازیگران محبوبم جواد عزتی، شهاب حسینی و هوتن شکیبا هستند

ابوالفضل نوریان بازیگر ۱۵ ساله فیلم سینمایی «سفید برفی» که در بخش مسابقه جشنواره حضور دارد، هم درباره حضورش در این فیلم عنوان کرد: من در نقش پارسا بازی کردم؛ پسری که می‌خواست بین گروه ۱ و گروه ۲ صلح ایجاد کند یعنی یک کاراکتر صلح‌طلب است.

وی ادامه داد: قبل تر در چند فیلم‌ و تله فیلم هم بازی کرده ام. دوست دارم در آینده هم بازیگری را ادامه دهم و جواد عزتی، شهاب حسینی و هوتن شکیبا را خیلی دوست دارم.

ابوالفضل در پایان اظهار کرد: خوشحالم که فیلم ما در جشنواره قبول شد و توانستم در چنین فضای خوب و باشکوهی کنار همکاران و بچه‌های هم‌سن‌وسال خودم باشم.