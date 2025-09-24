  1. دین و اندیشه
  حوزه و نهادهاي ديني
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

برگزاری ویژه‌برنامه قرآنی و دعای کمیل در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

ویژه‌برنامه‌ای معنوی شامل تفسیر قرآن کریم، قرائت دعای کمیل و بیان احکام دینی، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به‌همت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، ویژه‌برنامه‌ای شامل تفسیر قرآن کریم، قرائت دعای کمیل و بیان احکام دینی، پنج‌شنبه ۳ مهرماه پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) این آستان مقدس برگزار خواهد شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام سید جواد بهشتی به تفسیر قرآن کریم خواهند پرداخت، قرائت دعای کمیل توسط علی مهدوی‌نژاد انجام می‌شود و حجت‌الاسلام فلاح‌زاده به بیان احکام شرعی می‌پردازند.

این برنامه با هدف ارتقای بصیرت دینی و ایجاد فضای معنوی ویژه برای زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار می‌شود.

فاطمه علی آبادی

