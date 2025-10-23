برگزاری آیین معنوی قرائت دعای کمیل در مسجدجامع حرم سیدالکریم

به گزارش خبرنگار مهر، آئین روح‌بخش قرائت دعای کمیل شب جمعه اول آبان‌ماه از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد در مسجد جامع آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی برپا می‌شود.

در این مراسم معنوی، محمدرضا غلامرضازاده با نوای دل‌انگیز خود زمزمه‌های مناجات حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام را در میان زائران و مجاوران قرائت خواهد کرد.

این برنامه با هدف احیای سنت شب‌زنده‌داری، توبه و استغفار برگزار می‌شود و عموم علاقمندان به حضور در فضای معنوی و آرامش‌بخش مناجات دعوت شده‌اند.

گفتنی است برگزاری دعای کمیل نیمه‌شب، از برنامه‌های ثابت آستان مقدس در مسیر تقویت ارتباط قلبی زائران با ساحت ربوبی و تعمیق فرهنگ دعا و مناجات است.