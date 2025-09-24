  1. بین الملل
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

شهادت یک فوتبالیست فلسطینی دیگر در غزه+ عکس

یک فوتبالیست فلسطینی دیگر به دست رژیم صهیونیستی در نوار غزه به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، محمد السطری فوتبالیست فلسطینی امروز چهارشنبه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در منطقه الشاکوش واقع در غرب شهر رفح به شهادت رسید.

السطری یکی از برجسته‌ترین فوتبالیست‌های نوار غزه به شمار می‌آمد و در تیم‌های زیادی مانند جوانان رفح بازی کرده بود.

لازم به ذکر است که بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی فدراسیون فوتبال فلسطین تعداد ورزشکارانی که در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیده‌اند از عدد ۸۵۰ تن فراتر رفته است.

در این حملات تعداد زیادی از زمین‌های بازی و ورزشگاه‌ها نیز تخریب شده است.

الهداف الغزاوی محمد السطری ضحیة جدیدة للرصاص الإسرائیلی

