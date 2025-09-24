قدردانی حماس از اقدام اسپانیا در تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیهای اعلام کرد که تصویب ممنوعیت کامل تأمین تسلیحاتی اشغالگران جنایتکار صهیونیست توسط دولت اسپانیا، نشاندهنده تعهد اخلاقی و سیاسی این کشور در مقابل جنایات و فجایعی است که مردم فلسطین در نوار غزه با آن مواجه هستند.
حماس این اقدام را گامی مهم برای اعمال فشار بر بنیامین نتانیاهو –به عنوان یک جنایتکار جنگی- برای توقف نسلکشی و جنایت پاکسازی قومی دانست و تاکید کرد: مجدداً از همه کشورها میخواهیم که تحریم کامل رژیم صهیونیستی را اعمال کرده و آن را از نظر حقوقی، سیاسی و اقتصادی منزوی کنند و در همه زمینهها آن را تحریم کنند تا از ادامه جنایت نسلکشی و پاکسازی قومی جلوگیری شود.
این بیانیه افزود که به این ترتیب عدالت آرمان فلسطین و حق ملت آن در تعیین سرنوشت خود و تأسیس کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس مورد حمایت قرار میگیرد.
دولت اسپانیا دیروز اعلام کرد که شورای وزرای این کشور تصمیمات فوری و مهمی را برای پایان دادن به نسلکشی در نوار غزه تصویب کرده است.
در همین راستا، کارلوس کُوئِربو وزیر اقتصاد اسپانیا تأکید کرد که دولت این کشور فشارهای سیاسی و اقتصادی را برای وادار کردن اسرائیل به احترام به حقوق بشر و قوانین بینالمللی و تحقق صلح، افزایش خواهد داد.
از جمله تصمیمات اتخاذ شده، ممنوعیت کامل صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی و ممنوعیت واردات سلاح از این رژیم است. همچنین عبور سوختهایی که برای اهداف نظامی رژیم صهیونیستی استفاده میشوند، از خاک اسپانیا ممنوع اعلام شده است.
دولت اسپانیا همچنین واردات محصولات تولید شده در شهرکهای صهیونیستی و اراضی اشغالی را ممنوع اعلام کرد.
