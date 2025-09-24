به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سازمان اورژانس نوار غزه اعلام کرد که از صبح امروز ۵ فلسطینی در صف دریافت کمکهای غذایی در شمال شهر رفح در جنوب این باریکه هدف شلیک نیروهای اشغالگر اسرائیلی قرار گرفته و به شهادت رسیدهاند.
شهادت ۴۲ نفر از بامداد امروز
همچنین منابع پزشکی اعلام کردند که شمار شهدای حملات امروز ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا این لحظه به ۴۲ نفر افزایش یافته است. ۳۲ نفر از این افراد در حملات رژیم صهیونیستی به شهر غزه شهید شدند.
یک منبع در بیمارستان المعمدانی اعلام کرد که بر اثر بمباران یک خانه در مرکز شهر غزه توسط اشغالگران اسرائیلی، ۲۰ فلسطینی از جمله شماری کودک به شهادت رسیدند.
فلسطینیها حاضر به ترک شهر غزه نیستند
از سوی دیگر دفتر رسانهای دولت فلسطین در غزه با انتشار بیانیهای تأکید کرد که همچنان بیش از ۹۰۰ هزار فلسطینی در شهر غزه و محل زندگی خود باقی مانده و بهطور قاطع با تلاشهای اشغالگران برای آوارگی اجباری مخالفت میکنند.
این بیانیه با اشاره به اینکه بمبارانها و جنایات اشغالگران در غزه همچنان ادامه دارد، تصریح کرد که ارتش صهیونیستی با تبلیغ وجود چادرها و کمکهای انسانی، تلاش میکند مردم را به زور به جنوب غزه منتقل کند، در حالی که این خدمات در واقعیت موجود نیستند.
بر اساس گزارش این نهاد دولتی، از آغاز جنایت کوچ اجباری تاکنون، حدود ۳۳۵ هزار نفر از ساکنان تحت حملات و بمبارانهای شدید مجبور به ترک خانههای خود شدهاند و تنها در سه روز اخیر بیش از ۶۰ هزار نفر آواره شدهاند. با این حال، بیش از ۲۴ هزار نفر نیز به مناطق اصلی خود در داخل شهر غزه بازگشتهاند، زیرا شرایط حداقلی زندگی در جنوب برای ادامه زندگی فراهم نیست.
۱۱۴ حمله و ۲ هزار شهید در منطقه امن المواصی!
منطقه المواصی در خان یونس و رفح که اشغالگران آن را به صورت دروغین «منطقه انسانی و امن» معرفی میکنند، شاهد بیش از ۱۱۴ حمله هوایی و بمباران متوالی بوده و بیش از ۲ هزار شهید در این حملات ثبت شده است. این مناطق از حداقل امکانات حیاتی مانند بیمارستان، آب، غذا، برق و آموزش محروم هستند و زندگی در آنها تقریباً غیرممکن است.
دفتر مذکور اشاره کرد که طبق نقشههای اشغالگران، تنها ۱۲ درصد از مساحت غزه به عنوان مناطق «اسکان موقت» اختصاص یافته که باید بیش از ۱.۷ میلیون نفر به صورت فشرده در آنها مستقر شوند. این اقدام تلاشی برای تخلیه شمال و شهر غزه است و جنایتی کامل علیه بشریت محسوب میشود.
نظر شما