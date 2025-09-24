  1. بین الملل
شیلی: نتانیاهو به جای تکه تکه شدن با یک موشک باید محاکمه شود

رئیس جمهور شیلی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها خواهان محاکمه بین المللی نتانیاهو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «گابریل بوریک»، رئیس جمهور شیلی در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: نمی‌خواهم ببینم که نتانیاهو به همراه خانواده اش با یک موشک نابود می‌شود بلکه می‌خواهم ببینم چگونه وی و مقامات اسرائیلی که در نسل کشی فلسطینی‌ها دست دارند در دادگاه کیفری بین المللی محاکمه می‌شوند.

وی همچنین از تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه قطر و ایران انتقاد کرد و از جامعه بین الملل خواست که با نفرت مبارزه کرده و نظام چند قطبی را تقویت کند.

بوریک تصریح کرد: نمی دانم در این شرایط در مورد غزه چه بگویم. نگاه بی گناهانی که جان خود را در این منطقه از دست دادند همچنان جلوی چشمان ما است. این بحران انسانی یک فاجعه جهانی است. هزاران نفر تنها به دلیل آنکه فلسطینی هستند جان خود را از دست می‌دهند. نمی‌توان به هیچ عنوان با خشونت مسامحه کرد.

