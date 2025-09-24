۱۳ دانشجوی نمونه پزشکی از ۱۰ دانشگاه انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست خبری مشترک سعید حبیبا معاون وزیر علوم‌و رئیس سازمان امور دانشجویان و مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در خصوص جشنواره دانشجوی نمونه برگزارشد.

حبیبی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت نیز آغاز سال تحصیلی را تبریک گفت و افزود: در حال حاضر ۲۰ میلیون دانشجو و دانش آموز داریم، کشوری که ۲۰ میلیون دانشجو و دانش آموز دارد باید خیلی امیدوار باشد.

وی افزود: برای ما خیلی مهم است که استعداد دانشگاهیان را شناسایی کرده و زمینه پیشرفت آنها را بیشتر فراهم کنیم، جشنواره دانشجویان نمونه یکی از راهکارهایی است که دانشجویان‌مستعد را شناسایی کنیم و زمینه رشد آنها را فراهم‌کنیم تا الگویی برای دانشجویان دیگر باشند.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت افزود: خلاقیت و نوآوری یکی از ظرفیت‌های این دانشجویان است به ویژه در شرایطی که استکبار جهانی برای کشور ما به وجود آورده است، در جایی که ما به خود آمده بودیم توانستیم‌موشک های مختلف را طراحی کنیم همان‌نقطه قوت ما بود همان باعث شد که دشمن متجاوز درخواست آتش بس داد.

معاون‌فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت افزود: اما جایی که تکنولوژی وارداتی بود و ما به آن اتکا داشتیم نقطه ضعف ما بود و آسمان ما اختیار آنها بود، البته این به معنی این نیست که تعاملات بین المللی را نادیده بگیریم، نکته اینجاست که استعدادها شناسایی شود، خلاقیت و نوآوری امروز برای کشور ما ضرورت دارد.

وی ادامه داد: در فراخوان دانشجویان نمونه کشوری وزارت بهداشت یک هزارو ۳۶۸ نفر در آذرماه از ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی شرکت کردند، ازاین تعداد، ۷۳ نفراز دانشجویان وارد مرحله کشوری شدند که از ۲۸ دانشگاه سطح کشور بودند. در نهایت ۱۳ نفر به عنوان دانشجوی نمونه از ۱۰ دانشگاه علوم‌پزشکی انتخاب شدند.

وی درخصوص برگزاری مراسم جشنواره دانشجویان نمونه کشوری گفت: این مراسم روز ۸ مهرماه در دانشگاه علوم‌پزشکی تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزاری علوم‌و بهداشت، مسئول نهاد نمایندگی رهبری و دانشجویان برگزیده و خانواده آنان برگزار می‌شود.