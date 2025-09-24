پاسخ بانک مرکزی به نیاز خریداران طلا؛ عرضه گسترده سکه از هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمریوفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد با برنامهریزی انجام شده و در راستای رفع نیاز متقاضیان، اجرای ۲ طرح پیشفروش و حراج انواع قطعات سکه بانک مرکزی، هفته آینده انجام میشود.
عرضه سکههای پیشفروش با سررسید ۳۰ دی
وی درباره اعلام جزئیات جدید از زمان پیش فروش و حراج سکه تاکید کرد پیرو اطلاعیه قبلی پیش فروش سکه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در راستای پاسخ به درخواستهای متقاضیان، انواع قطعه سکه طلا با سال ضرب ۱۳۸۶ را برای سررسید ۳۰ دی ماه امسال از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کند.
تداوم پیشفروش و حراج ماهانه
قمریوفا گفت: طرح پیشفروش قطعات مختلف سکه طلا تا پایان امسال ادامه خواهد یافت و طرح حراج انواع قطعات سکه نیز در هر ماه تداوم خواهد داشت.
نگاه بانک مرکزی به شفافیت و دسترسی
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرد: تعادلبخشی در بازار و پاسخ به تقاضای متقاضیان به منظور کاهش انتظارات و حذف حباب در بازار در دستور کار است.
او در پایان با بیان اینکه بانک مرکزی، تنوع در عرضه سکه طلا و انجام معاملات شفاف در این حوزه از طریق مرکز مبادله را پیگیری میکند، گفت: جزئیات بیشتر فرآیند پیشفروش و همچنین حراج سکه طلا در هفته آینده بزودی اعلام خواهد شد.
