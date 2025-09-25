به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی اظهار کرد: با دستور بانک مرکزی، ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله ارز و طلای ایران از هفته آینده عملیاتی می‌شود.

وی افزود: هدف از ایجاد این نماد، تخصیص و تأمین سریع ارز تجاری خرد و تسریع در ترخیص کالاهای مورد نیاز بازار است.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی بیان کرد: از اوایل هفته آینده تمامی صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی خود را عرضه کرده و واردکنندگان نیز از طریق این نماد، ارز مورد نیاز خود را تأمین و نسبت به ترخیص کالاهای خود از گمرک اقدام کنند.