  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

قمری‌وفا: نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله ایجاد می‌شود

قمری‌وفا: نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله ایجاد می‌شود

سخنگوی بانک مرکزی گفت: با دستور بانک مرکزی، ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله ارز و طلای ایران از هفته آینده عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی اظهار کرد: با دستور بانک مرکزی، ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله ارز و طلای ایران از هفته آینده عملیاتی می‌شود.

وی افزود: هدف از ایجاد این نماد، تخصیص و تأمین سریع ارز تجاری خرد و تسریع در ترخیص کالاهای مورد نیاز بازار است.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی بیان کرد: از اوایل هفته آینده تمامی صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی خود را عرضه کرده و واردکنندگان نیز از طریق این نماد، ارز مورد نیاز خود را تأمین و نسبت به ترخیص کالاهای خود از گمرک اقدام کنند.

کد خبر 6601556
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها