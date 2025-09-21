  1. اقتصاد
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

پیش‌فروش قطعات سکه طلا دولتی با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۴

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در راستای پاسخ به درخواست‌های مردم، انواع قطعه سکه طلا با سال ضرب ۱۳۸۶ را برای سررسید ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در راستای اجرای برنامه‌های قبلی و پاسخ به تقاضای متقاضیان، پیش‌فروش انواع قطعات سکه طلا با سال ضرب ۱۳۸۶ را از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز خواهد کرد. این مرحله از پیش‌فروش با سررسید ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ اجرا می‌شود.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، جزئیات فرآیند پیش‌فروش و نحوه ثبت‌نام در روزهای آینده از طریق اطلاعیه‌های رسمی منتشر خواهد شد.

همچنین این بانک تأکید کرد حراج‌های سکه در مرکز مبادله همچنان طبق روال گذشته ادامه دارد و برنامه زمان‌بندی جلسات حراج به‌زودی اعلام خواهد شد.

