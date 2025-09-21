به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در راستای اجرای برنامه‌های قبلی و پاسخ به تقاضای متقاضیان، پیش‌فروش انواع قطعات سکه طلا با سال ضرب ۱۳۸۶ را از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز خواهد کرد. این مرحله از پیش‌فروش با سررسید ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ اجرا می‌شود.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، جزئیات فرآیند پیش‌فروش و نحوه ثبت‌نام در روزهای آینده از طریق اطلاعیه‌های رسمی منتشر خواهد شد.

همچنین این بانک تأکید کرد حراج‌های سکه در مرکز مبادله همچنان طبق روال گذشته ادامه دارد و برنامه زمان‌بندی جلسات حراج به‌زودی اعلام خواهد شد.