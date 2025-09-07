امکان بازخرید سکه‌ طلا در مرکز مبادله ایران فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله‌ی چهارم طرح پیش‌فروش سکه طلا مورخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ایران برگزار خواهد شد؛ تفاوت مهم این مرحله از پیش‌فروش با مراحل گذشته، این است که امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا توسط بانک مرکزی بوجود آمده است.

اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در این باره اظهار داشت: به‌زودی سامانه معاملات بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا در مرکز مبادله ایران رونمایی خواهد شد.

وی افزود: در این سامانه، افرادی که در این مرحله از پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی، موفق به پیش‌خرید سکه طلا شده‌اند و به هر دلیل، تمایل به تحویل فیزیکی سکه طلای خریداری‌شده در سررسید (۳۰ آذر ماه) را ندارند، می‌توانند تا ۱۰ روزکاری پیش از موعد تحویل، سکه پیش‌خرید شده را با قیمت پیشنهادی خود، عرضه کنند و بانک مرکزی با بررسی قیمت پیشنهادات ثبت‌شده، می‌تواند نسبت به بازخرید سکه‌های پیش‌فروش شده اقدام کند.

بالسینی افزود: همچنین در این سامانه، این قابلیت برای افرادی که موفق به خریداری سکه طلا در جلسه پیش‌فروش ۱۷ شهریور نشده اند یا در این تاریخ تمایل به خرید مجدد سکه دارند، فراهم شده که می‌توانند تعداد سکه و قیمت پیشنهادی خود را ثبت نموده و بانک مرکزی پس از بررسی سفارش‌های ثبت‌شده، نسبت به پیش‌فروش سکه طلا اقدام خواهد کرد.

به گفته «بالسینی» در طرح جدید؛ متقاضیان فروش می‌توانند قیمت‌های خود را متناسب با قیمت روز بازار پیشنهاد کنند که این مساله باعث جلوگیری از متضرر شدن کسانی خواهد شد که به هر علتی قصد انصراف از خرید انجام شده خود را دارند.

سخنگوی مرکز مبادله ایران در ادامه افزود: در مراحل قبل پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی، پیش‌فروش سکه طلا با سررسید معین، صرفاً در یک جلسه خاص برگزار می‌شد و افرادی که به هر دلیل امکان شرکت در آن جلسه را نداشتند، نمی‌توانستند سکه طلا با آن سررسید را خرید نمایند.

وی گفت: اما با راه اندازی سامانه بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا، این مشکل مرتفع شده و علاقه‌مندان به تهیه سکه طلای بانک مرکزی با سررسید ۳۰ آذر تا ۱۰ روزکاری پیش از این تاریخ، امکان پیش‌خرید سکه را خواهند داشت.

بالسینی تاکید کرد: لازم به ذکر است، قیمت پیشنهادات مقبول در این بستر، جهت بازخرید یا پیش‌فروش مجدد تابع شرایط روز بوده و ممکن است متفاوت از قیمت‌های جلسه پیش‌فروش ۱۷ شهریور باشد.

سخنگوی مرکز مبادله ایران با اشاره به اهداف کلانی که این طرح می‌تواند محقق کند، گفت: با اجرایی شدن «مکانیسم بازخرید و پیش فروش مجدد» افراد به جای اینکه در بازار نقدی سکه اقدام به خرید و فروش نمایند و ریسک نگهداری سکه را متحمل شوند، می‌توانند با استفاده از این مزیت جدید در مرکز مبادله ایران اقدام به پیش خرید نموده و هر وقت تمایل داشتند، اقدام به فروش کنند.

او همچنین گفت: ضمن اینکه به این مساله هم باید توجه داشته باشیم که قیمت‌های طرح پیش فروش مرکز مبادله از تخفیف قابل توجهی نسبت به قیمت‌های بازار برخوردار است که این مساله هم به مزایای طرح افزوده است.

«بالسینی» با اشاره به ابعاد دیگر طرح افزود: مدیریت ریسک نوسانات در طرح تازه بانک مرکز وجود دارد. در حقیقت افرادی که نگرانی از آینده دارند، به جای اینکه در بازار خرید کرده و ریسک‌های مختلفی را متحمل شوند، می‌توانند از این ابزار استفاده کرده و نگرانی‌های خود را به حداقل کاهش دهند.

سخنگوی مرکز مبادله ایران در پایان گفت: با راه اندازی سامانه جدید در این مرکز، شرایطی به وجود می‌آید که هم خریداران سکه شرایط سهل تری را تجربه خواهند کرد و هم اینکه اقتصاد ملی از مزایای یک ابزار جدید بهره مند خواهد شد.