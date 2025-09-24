  1. استانها
  2. اردبیل
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

دارابی: مرمت سرای زنجیرلو اردبیل در فصول سرد سال ادامه یابد

دارابی: مرمت سرای زنجیرلو اردبیل در فصول سرد سال ادامه یابد

اردبیل - قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در سفر خود به اردبیل از پروژه سرای زنجیرلو در این شهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی ظهر امروز در سفر به استان اردبیل، از پروژه حفاظتی و مرمتی سرای زنجیرلو بازار تاریخی اردبیل بازدید کرد و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفت.
وی در این بازدید تأکید کرد که فرآیند مرمت و بهسازی با رعایت جوانب ایمنی و حفاظتی در فصول سرد سال ادامه یابد تا هر چه سریع‌تر به پایان برسد و آسیبی به کسب و کار کسبه وارد نشود.
علیرضا دباغ عبداللهی معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل در این بازدید گفت: مرمت داخل مغازه‌های این سرا به عهده صاحبان مغازه‌ها خواهد بود و مرمت بازار تاریخی از پروژه‌های ویژه اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل است که در چند جبهه انجام می‌شود و تاکنون مرمت برخی از سراها به پایان رسیده است.
وی گفت: مجموعه تاریخی بازار اردبیل معروف به قیصریه یا راسته بازار که سال ۱۳۶۴ با شماره ۱۶۹۰ در فهرست اثرهای تاریخی ملی به ثبت رسیده، شامل تیمچه‌ها، منازل، مسجد و حمام بوده و بنای کنونی از مجموعه اثرهای برجا مانده از دوره سلجوقی، صفوی و زندیه است.
دباغ عبداللهی ادامه داد: بازار تاریخی اردبیل در منابع موجود از سده چهارم هجری قمری به صورت صلیبی که مسجدی در وسط آن قرار گرفته، توصیف شده است و بر اساس مستندات تاریخی، این بازار در سده‌های هفتم و هشتم هجری قمری رونق زیادی داشته اما دوره اصلی رونق آن به عصر صفوی بازمی‌گردد.
کد خبر 6600740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها