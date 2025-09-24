جباری: اردبیل نیازمند ساماندهی در فضاسازی و بافت تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری صبح چهارشنبه در نشست بررسی ظرفیتهای گردشگری شهری اردبیل اظهار کرد: اردبیل به عنوان یک شهر گردشگری نیازمند اقداماتی در فضاسازی و ساماندهی به ویژه در بافت تاریخی است تا شمایل یک شهر گردشگری را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بافت تاریخی اردبیل فرصتی ویژه برای توسعه گردشگری شهری است، افزود: به منظور مدیریت بافت تاریخی اردبیل پیشنهاد میشود شهرداری ویژه بافت تاریخی با تصویب شورای شهر اردبیل ایجاد شود.
-مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: ۳۷ طرح موضعی از سوی اداره کل میراثفرهنگی برای بافت تاریخی اردبیل در نظر گرفته شده است که برخی از این موارد مانند طرح ساماندهی محله اوچدکان و ارتقا کیفی فضای محورهای تاریخی و عزاداری به عنوان طرح پیشران تعیین شده و پیشنهاد میشود که در اولویت کار شهرداری قرار بگیرد.
جباری ادامه داد: علاوه بر فضاسازی شهری و ایجاد تأسیسات گردشگری، میزبانی از رویدادهای ملی و بینالمللی در معرفی ظرفیتها و جذب گردشگر از اهمیت ویژهای برخوردار است و انتظار داریم شهرداری و شورای شهر اردبیل در زمینه برگزاری رویدادها برنامهریزی لازم را داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به لزوم ارائه مشوقهای حمایتی برای سرمایهگذاران حوزه گردشگری در شهر اردبیل، تصریح کرد: کمبود تاسیساتی مانند هتلهای پنج ستاره، مراکز تفریحی و سرگرمی، گذرهای فرهنگی و مراکز گردشگری در شهر اردبیل به جد احساس میشود و شهرداری میتواند با ارائه مشوقهایی سرمایهگذارانی برای این حوزه جذب کند.
