حسن زاده:نمایشگاه هفته دفاع مقدس علم و ایثار را به هم پیوند زده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسنزاده صبح سه شنبه در بازدید از نمایشگاه عملیات رزمی فرهنگی طریقالقدس که به مناسبت هفته دفاع مقدس برپا شده است؛ اظهار کرد: رزمندگان در دوران دفاع مقدس با دانش فنی جبهه را مدیریت و در برابر دشمنان مقاومت کردند.
وی با بیان اینکه امروز باید از رزمندگان دوران دفاع مقدس الگو بگیریم؛ افزود: در آن دوران با کمترین تجهیزات و با تکیه بر نخبگان خود توانستیم علم و تکنولوژی را بومیسازی کرده و از آن در دفاع از کشور استفاده کنیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: امروز هم باید همین روند را برای توسعه همهجانبه کشور پیادهسازی کرده و از علم و اندیشه جوانان، دانشجویان و نخبگان استفاده کنیم.
حسنزاده با بیان اینکه باید جامعه علیالخصوص جامعه دانشگاهی این میراث را غنیمت بشمارند، اضافه کرد: باید با اطلاعرسانی کافی و لازم، نسلهای مختلف را برای بازدید از این نمایشگاه ترغیب کنیم.
وی اظهار کرد: نمایشگاه هفته دفاع مقدس یادآور ایثار و شهادت، شهدا، آزادگان، ایثارگران و خانوادههای آنها است. به گفته حسنزاده، هر عکس و تصویری در این نمایشگاه یادآور روزهایی است که فرزندان این مرزوبوم با دستان خالی اما با ارادهای پولادین در مقابل دشمنان با فداکاری، ایثارگری و از خودگذشتگی ایستادگی کردند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اینکه دانشگاه محقق اردبیلی در این نمایشگاه غرفه دایر کرده است، اضافه کرد: در این غرفه وضعیت، امکانات و تجهیزات دانشگاه در سال ۱۴۰۴ با ۱۳۵۷ مقایسه شده و همچنین مشاوره رایگان ارائه میشود.
نظر شما