به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دولت آلمان امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: دفاع از قلمرو ناتو با هماهنگی کامل با این بلوک و مطابق با استانداردهای آن انجام می‌شود.

در بیانیه صادره از سوی برلین در این خصوص ادعا شده است: اقدامات تحریم آمیز و فاشیسم به بن‌بست منجر می‌شود و تنها کسی که صلح را رد می‌کند، پوتین است. ما در تلاشیم تا فشار زیاد غرب بر روسیه را حفظ کنیم.

بیانیه دولت آلمان در این باره اضافه می‌کند: هدف ما منزوی کردن روسیه به عنوان یک متجاوز و سوق دادن آن به سمت مذاکره است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشتر در واکنش به ادعای استونی مبنی بر ورود ۳ جنگنده روسیه به حریم هوایی این کشور، چنین حوادثی را دردسرساز خواند.

وزارت خارجه استونی در اعتراض به ورود ادعائی این جنگنده‌ها که به ادعای این کشور حضور آنها ۱۲ دقیقه در حریم هوایی اش به طول انجامید، یک دیپلمات روس را احضار کرد.

این حادثه اندکی بیش از یک هفته پس از آن رخ داد که جنگنده‌های ناتو از سرنگون کردن پهپادهای منتسب به روسیه بر فراز لهستان خبر دادند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها درباره گسترش جنگ اوکراین را تشدید کرد.

این در حالیست که روسیه تا کنون بارها اینگونه ادعاها را رد کرده و خواستار حل سوء تفاهمات محور غرب بر اساس گفتگو شده است.