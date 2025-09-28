کرملین: دعوت پوتین از ترامپ برای سفر به مسکو همچنان معتبر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، دعوت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌اش برای سفر به مسکو همچنان به وقت خود باقیست.

پسکوف با اشاره به معتبر بودن این دعوت گفت که «پوتین آماده دیدار با ترامپ است و از آن خرسند می‌شود. اقدامات بیشتر به تصمیم رئیس جمهور آمریکا بستگی دارد.»

آکسیوس پس از سفر پوتین به آلاسکا و دیدار و گفتگو با ترامپ در نشستی که اواخر مرداد برگزار شد، نوشت که رئیس جمهور روسیه در پایان سفرش به زبان انگلیسی که کمتر در ملاء عام از آن استفاده می‌کند، خطاب به ترامپ گفت که «دفعه بعد در مسکو.»