به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه با اشاره به تحولات اخیر و سفر مقامات برخی کشورهای بالتیک به اوکراین و همچنین طرح ایده ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین، گفت که چنین اقدامی از سوی متحدان کی‌یف در ناتو به معنای ورود این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا به جنگ با روسیه است.

مدودف در کانال تلگرامی خود نوشت:

«وزیر دفاع استونی به شخصه به کی‌یف رفت و تهدیدهایی کرد. خب، حالا واقعاً به دردسر افتادیم! هرچه کشور کوچک‌تر، مقاماتش پر سر و صداتر و کودن‌تر. ابتکار به ظاهر «قدرتمند» اروپایی به نام «سپر شرقی» نیز در نوع خودش جالب است. به نظر می‌رسد این تمام چیزی است که از آن «ائتلاف مشتاقان» پرهیاهو باقی مانده است!

اما خارج از شوخی، اگر تحریک‌کنندگان کی‌یف و حامیان غربی‌اش طرح ایجاد «منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین» و اعطای حق ساقط کردن پهپادهای ما را به کشورهای ناتو بدهند و این طرح را پیش ببرند، تنها یک معنا دارد: ناتو با روسیه وارد جنگ شده است.

هر چیزی نام مشخصی دارد؛

سرقت دارایی‌های روسیه تحت عنوان «وام به اوکراین با پشتوانه اموال روسیه»؛ ایده‌ای که حالا توسط انواع فرومایگان در بروکسل و سراسر اتحادیه اروپا ترویج می‌شود. اگر این موضوع عملی شود، روسیه کشورهای اتحادیه اروپا و بروکرات‌های اروپایی و همدستانشان در کشورهای عضو را تا ابد با تمام ابزارهای ممکن تحت تعقیب قرار خواهد داد.

بئاته ماینل-رایزینگر، وزیر خارجه اتریش، ناگهان شکوه ازدست‌رفته امپراطوری سابقش و جایگاه پیشین وین در دیپلماسی جهانی را به یاد آورد. تقریباً دو ماه پس از اینکه گفت اتریش باید به ناتو بپیوندد، حالا اصرار دارد که مذاکرات روسیه و اوکراین باید در وین برگزار شود چون اتریش «بی‌طرف» است و نباید به این ائتلاف بپیوندد. به نظر می‌رسد که او «کاملاً مخالف» عضویت (در ناتو) است.

به نظر می‌رسد که تاثیر الکل از بین رفته، بئاته هوشیار و با واقعیت روبه‌رو شده است. با این حال، قرار این است که تاریخ در مدرسه آموخته شود…»

واکنش تند مدودف در حالی است که هانو پِوکور،.وزیر دفاع استونی در سفر اخیرش به کی‌یف، پایتخت اوکراین گفت که تالین قصد دارد تا سال آینده بیش از ۱۰۰ میلیون یورو (۱۱۷ میلیون دلار) کمک نظامی به اوکراین اختصاص دهد.

این در حالی است که به‌رغم تلاش‌های آمریکا برای میانجی‌گری صلح بین روسیه و اوکراین، مسکو حملات خود علیه اوکراین را تشدید کرده و اروپایی‌ها نیز تمایلی به حل و فصل جنگ ندارند!

از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، استونی یکی از سرسخت‌ترین حامیان کی‌یف بوده و تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیون یورو به اوکراین کمک نظامی تخصیص داده که معادل ۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی تالین است!