۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

خنثی‌سازی تلاش اوکراین برای انفجار پل کریمه؛ عوامل کی‌یف بازداشت شدند

سرویس امنیت فدرال روسیه از خنثی‌سازی تلاش اوکراین برای ایجاد انفجار در پل کریمه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس امنیت فدرال روسیه می‌گوید که این نهاد تلاش سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین برای انفجار بمب در پل کریمه را خنثی کرده‌اند.

سرویس امنیت فدرال روسیه نوشت که نهادهای اطلاعاتی اوکراین قصد انفجار بمبی بسیار قوی را در پل کریمه داشتند که داخل خودرویی جاسازی شده و راننده آن نیز یک عامل انتحاری ناآگاه بود.

به گفته این نهاد، تمام افراد دخیل در انتقال این وسیله انفجاری دست‌ساز به روسیه بازداشت شده‌اند.

تلاش نافرجام اوکراین برای انفجار کریمه در حالی است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به همراه چند تن از رهبران اروپایی به منظور دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، امروز راهی واشنگتن می‌شوند.

ترامپ پیش‌تر بار دیگر به مقامات دموکرات پیشین آمریکا حمله کرد و گفت که «شبه‌جزیره کریمه که در دوره باراک اوباما به روسیه واگذار شد، هرگز بازپس گرفته نخواهد شد و اوکراین نیز به ناتو نخواهد پیوست.»

ترامپ پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا، با زلنسکی و سپس رهبران اروپایی شامل انگلیس، آلمان، ایتالیا، لهستان، فنلاند و فرانسه و همینطور مارک روته، دبیرکل ناتو و فون‌درلاین تماس تلفنی برقرار کرد.

