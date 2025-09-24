به گزارش خبرگزاری مهر به قل از روابط عمومی فرمانداری تهران، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران روز چهارشنبه دوم مهرماه با اشاره به اینکه هفته فرهنگی تهران باید به نام و برای تهران تعریف شود، افزود: این رویداد نباید محدود به یک نقطه یا مکان خاص باشد، بلکه باید در همه محلات، مناطق، مساجد و کانون‌های فرهنگی شهر جریان داشته باشد تا مردم احساس کنند که این روز متعلق به تهران و همه تهرانی‌هاست.

خوش‌اقبال در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نقش اصحاب رسانه تأکید کرد و گفت: کمیته رسانه‌ای تشکیل خواهد شد تا مطبوعات و فعالان فضای مجازی بتوانند به بهترین شکل هفته فرهنگی تهران را پوشش دهند. گروه‌های متعدد در رسانه‌های نوشتاری و مجازی می‌توانند پیام این هفته را منتقل کنند. این کار صرفاً اطلاع‌رسانی نیست، بلکه یک رسالت فرهنگی است.

معاون استاندار تهران با یادآوری ایام دفاع مقدس، حضور مردم در صحنه و خلق حماسه‌های ماندگار را از سرمایه‌های اجتماعی کشور دانست و گفت: مردم با همه گرایش‌ها و دیدگاه‌های متفاوت، کشور و نظام خود را دوست دارند و این تجربه در جنگ و شرایط بحرانی گذشته به‌خوبی ثابت شده است. امروز باید با نشاط اجتماعی، جشن‌ها، مسابقات و برنامه‌های فرهنگی مردم را در صحنه نگه داریم.

فرماندار تهران ادامه داد: یکی از وظایف اصلی ما در هفته فرهنگی تهران این است که نشاط، امید، همدلی و وفاق را در جامعه تقویت کنیم. مشکلات اقتصادی و فشارها وجود دارد، اما با اجرای برنامه‌های شاد و فرهنگی می‌توانیم فضای عمومی را تغییر دهیم. حتی چهره شهر باید در این هفته تغییر کند؛ وقتی مردم از خانه خارج می‌شوند باید احساس کنند تهران حال و هوای دیگری دارد.

وی تصریح کرد: هفته فرهنگی تهران باید جایگاه پایتخت را در داخل و خارج کشور معرفی کند. تهران شهری است با تمدن و فرهنگ غنی که می‌تواند الگوی وحدت اقوام، زبان‌ها، گویش‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی باشد. از این فرصت باید استفاده کنیم تا سرمایه اجتماعی را حفظ کرده و نشان دهیم مردم همچنان همراه و پشتیبان کشور هستند.

خوش‌اقبال با اشاره به پیروزی‌های اخیر قهرمانان کشتی ایران، این موفقیت‌ها را نمونه‌ای از سرمایه اجتماعی دانست و گفت: افتخار آفرینی ورزشکاران در سطح جهانی نشان می‌دهد مردم ما حتی در عرصه‌های ورزشی هم پرچم کشورشان را با افتخار بالا می‌برند. این موضوع باید در برنامه‌های فرهنگی نیز انعکاس یابد تا هم ارزش‌ها حفظ شود و هم نشاط جامعه تقویت گردد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت شخصیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی پایتخت در این برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: پیشنهاد شده است که جلسات ویژه‌ای با حضور برخی از چهره‌های شاخص برگزار شود تا فلسفه و اهداف هفته فرهنگی تهران به‌روشنی تبیین گردد. نباید زحمات کسانی که از گذشته برای این موضوع تلاش کرده‌اند نادیده گرفته شود. این رویداد نتیجه تلاش جمعی است و همه باید در آن سهیم باشند.

فرماندار تهران خاطرنشان کرد: در اجرای هفته فرهنگی تهران نباید به رویکرد اداری بسنده کرد، بلکه باید از ظرفیت‌های مردمی، دانشگاهی، فرهنگی و مذهبی نیز بهره گرفت. مساجد، محلات و حتی شخصیت‌های غیراداری که دغدغه فرهنگی دارند باید پای کار بیایند تا نشاط و شادابی شهر تقویت شود.

وی در پایان با اشاره به شرایط بین‌المللی و تحولات منطقه‌ای گفت: آنچه ما را حفظ کرده و خواهد کرد، مردم و پشتیبانی آنان از نظام و رهبری است. لذا در هفته فرهنگی تهران باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که این سرمایه اجتماعی بیش از گذشته تقویت شود. این هفته فرصت مغتنمی است تا پایتخت را به‌عنوان قلب تپنده ایران اسلامی با همه ظرفیت‌های فرهنگی، تمدنی و اجتماعی معرفی کنیم.