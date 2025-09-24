کلمبیا: برای مقابله با اشغالگری به زور نیاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، «گوستاوو پترو» رئیس جمهور کلمبیا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت: بیانیههایی که جنایات اسرائیل در فلسطین را محکوم میکنند کافی نیست و برای مقابله با اشغالگری به زور نیاز است.
وی افزود: متهمان به نسلکشی در غزه باید دستگیر و به دادگاه کیفری بینالمللی معرفی شوند.
رئیس جمهور کلمبیا در ادامه گفت: سیستم رأیگیری در شورای امنیت باید تغییر کند؛ هیچ کشوری نمیتواند نظر خود را به جهان تحمیل کند.
رئیسجمهور کلمبیا پیش از این در سخنانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نقش رئیس جمهوری آمریکا در کشتار مردم فلسطین به ویژه غزه پرداخت و گفت: ترامپ اجازه شلیک موشک به سوی کودکان، زنان و سالمندان در غزه را صادر میکند.
وی به انفعال جامعه جهانی نسبت به جنایت صهیونیستها و همدستی کشورهای غربی با آن اشاره کرد و افزود: این یک نسلکشی است و باید جلوی آن را بگیریم و این مجمعِ سازمان ملل به عنوان یک شاهد در برابر این جنایات سکوت کرده است.
