به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «گوستاوو پترو» رئیس‌جمهور کلمبیا اعلام کرد که فهرستی را برای ثبت نام از داوطلبانی که مایل به مبارزه برای آزادی فلسطین هستند، آماده خواهد کرد.

وی همچنین از تمایل خود برای شرکت در نبرد آزادسازی فلسطین خبر داد.

رئیس جمهور کلمبیا پیش از این گفته بود بیانیه‌هایی که جنایات رژیم اسرائیل در فلسطین را محکوم می‌کنند کافی نیست و برای مقابله با اشغالگری به زور نیاز است.

وی همچنین گفته بود که متهمان به نسل‌کشی در غزه باید دستگیر و به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی شوند.

پترو در سخنان خود در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به نقش رئیس جمهوری آمریکا در کشتار مردم فلسطین به ویژه غزه پرداخت و گفت: ترامپ اجازه شلیک موشک به سوی کودکان، زنان و سالمندان در غزه را صادر می‌کند.

وی به انفعال جامعه جهانی نسبت به جنایت صهیونیست‌ها و همدستی کشورهای غربی با آن اشاره کرد و افزود: این یک نسل‌کشی است و باید جلوی آن را بگیریم و این مجمعِ سازمان ملل به عنوان یک شاهد در برابر این جنایات سکوت کرده است.

رئیس جمهور کلمبیا اظهار داشت: اگر رئیس جمهور مجبور شود به غزه برود و بجنگد، من هیچ ترسی ندارم، زیرا در نبردهای دیگری شرکت کرده‌ام.