ادعای یک مقام آمریکایی دیگر: آماده گفتگو با ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «میگنون هیوستون» معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه الجزیره مدعی شد که آمریکا بارها از ایران خواسته است تا مذاکره کند، زیرا فرصتهای زیادی در دسترس است.
وی با بیان اینکه آمریکا میخواهد ایران آماده پذیرش بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی باشد، مدعی شد: علیرغم اعمال تحریمها توسط سه کشور اروپایی علیه ایران، ما آماده گفتگو هستیم.
پیش از این استیو ویتکاف، نماینده دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در امور خاورمیانه با اشاره به اینکه آمریکا تمایل به گفتگو با ایران دارد، مدعی شد که کشورش در حال گفتگو با ایرانیها است.
وی در ادامه ادعاهای خود افزود که ایران در موقعیت دشواری قرار دارد.
ویتکاف همچنین مدعی شد که مذاکره با ایران بیشتر درباره راستیآزمایی بر سر غنیسازی و راستیآزمایی بر سر عدم دستیابی به سلاح هستهای خواهد بود.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: تمرکز ما بر پایان دادن به جنگ در غزه و بازگرداندن اسرا و اجساد کشتهشدگان است.
«هیوستون» در ادامه گفت: ما خواهان پایان حماس هستیم و نباید هیچ نقش رهبری در غزه داشته باشد.
وی افزود: ما به ثبات و امنیت کرانه باختری متعهد هستیم و به گفتگوی خود برای دستیابی به این هدف ادامه میدهیم.
