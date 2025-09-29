به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، انگلیس امروز دوشنبه اعلام کرد که ۷۱ مورد جدید را به بهانه برنامه هستهای صلح آمیز ایران به لیست تحریم های خود اضافه کرده است.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، دولت انگلیس امروز دوشنبه پس از اقدامات خصمانه و ضدایرانی سازمان ملل و اتحادیه اروپا در بازگرداندن تحریم ها علیه تهران به بهانه های واهی و غیرقانونی، چندین فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد.
انگلیس ۷۱ مورد جدید را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد، از جمله مقامات ارشد برنامه هستهای صلح آمیزایران و مؤسسات مالی و انرژی مهم.
کسانی که با تحریمهای انگلیس مواجه هستند، مشمول مسدود شدن داراییها، محدودیتهای مالی و ممنوعیت سفر خواهند بود.
این در حالیست که تهران و مسکو اعلام کرده اند که به دلیل انجام تعهدات ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و توافق سال ۲۰۱۵، فعال سازی مجدد تحریم ها با مکانیسم ماشه را غیرقانونی می دانند.
