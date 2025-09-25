انفجار شدید در یک مجتمع صنعتی در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز انگلیس گزارش داد که انفجار بزرگی در انباری در یک مجتمع صنعتی در شهر سویندون انگلیس رخ داده و پلیس، آتشنشانی و خدمات آمبولانس به محل حادثه در منطقه فراخوانده شدند.
پلیس اعلام کرد که در حال تخلیه منطقه اطراف است، اما تأکید کرد که نیازی به تخلیه ساکنان در سایر مناطق مجاور نیست.
پلیس همچنین از ساکنان نزدیک به منطقه خواست تا در خانههای خود بمانند، تمام پنجرهها را ببندند و برای حفظ ایمنی خود از نزدیک شدن به مجتمع صنعتی خودداری کنند.
طبق اعلام سازمان آتشنشانی منطقه «دورست ویلچایر»، حداقل ۱۰ خودروی آتشنشانی و وسایل نقلیه تخصصی، از جمله نردبان هوایی و تانکرهای آب، در محل آتشسوزی حضور دارند.
این گزارش میافزاید که آتشنشانان در حال مقابله با آتشسوزی بزرگ در این انبار هستند و برای مهار آن تلاش میکنند.
هنوز جزئیات بیشتری در خصوص علت احتمالی انفجار و خسارتهای آن منتشر نشده است.
