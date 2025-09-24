شهردار لندن: ترامپ اسلام هراس و نژاد پرست است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خان، شهردار لندن امروز چهارشنبه در مصاحبه با اسکای نیوز به حملات لفظی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی دیروز خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شدت واکنش نشان داد.
شهردار لندن پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی دیروز خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از انگلیس و به طور خاص لندن انتقاد کرد، گفت که وی در ذهن ترامپ «بدون اجاره بها» زندگی میکند.
رئیس جمهور آمریکا دیروز گفته بود: من به لندن نگاه میکنم، جایی که یک شهردار وحشتناک، شهردار وحشتناک، وحشتناک دارید، و [شهر] تغییر کرده است، خیلی تغییر کرده است. حالا آنها میخواهند به قانون شریعت روی بیاورند. اما شما در کشور دیگری هستید، نمیتوانید این کار را انجام دهید.
صادق خان، در این ارتباط گفت: من فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ نشان داده است که نژادپرست، جنسیت گرا، زن ستیز و اسلام هراس است. وقتی مردم حرفهایی میزنند، وقتی مردم به شیوهای خاص عمل میکنند، وقتی مردم به شیوهای خاص رفتار میکنند، باید آنها را باور کنید.
