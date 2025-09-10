وزیر نیرو: ۱۶۰ پروژه آب و برق در دولت چهاردهم افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی ظهر چهارشنبه در آئین بهرهبرداری از تصفیه خانه فاضلاب شماره ۲ تربتحیدریه از افتتاح ۱۶۰ پروژه آب و برق به ارزش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در دولت چهاردهم خبر داد و اظهار کرد: بر همین اساس هر هفته ۱۵۰ تا ۲۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده میشود.
وزیر نیرو با بیان اینکه در دولت چهاردهم تاکنون ۱۶۰ پروژه در بخشهای آب، برق و انرژیهای تجدیدپذیر به بهرهبرداری رسیده است، افزود: دیروز ۱۰۰ مگاوات از این پروژهها افتتاح شد و امروز نیز کلنگ احداث یک نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی در مهولات خراسان رضوی به زمین زده میشود.
وی با اشاره به رکوردهای سریع در احداث پروژههای نیروگاهی در کشور، گفت: در برخی موارد این پروژهها در بازههای یک و نیم تا دو ماهه به بهرهبرداری رسیدهاند که این امر در شرایط جنگ اقتصادی دشمن خونخوار، افتخارآمیز است.
علی آبادی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره استفاده از واژگان مثبت و امیدبخش، گفت: اگرچه کشور با مشکلات و ناترازیهایی روبرو است، اما با تحمل، صبوری و مقاومت، این پروژهها به ثمر خواهد رسید.
