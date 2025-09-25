مظفری: حوزه تمدنی و فرهنگی خراسان رضوی یک ظرفیت استثنایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری اظهار کرد: در دو روز اخیر جلسات فشرده‌ای با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. ۳۲ نامه شامل تقاضاها و درخواست‌های مطرح‌شده در این جلسات تنظیم و برای تصمیم‌گیری به سازمان ارسال خواهد شد. علی‌رغم وجود مشکلات و نیازهای جدی، اقدامات خوبی در استان انجام شده است.

استاندار خراسان رضوی به ضرورت وجود نگاه ملی به پروژه‌های زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان، چه ریلی، چه جاده‌ای و چه هوایی، تنها متعلق به مردم خراسان رضوی نیست و از سراسر کشور استفاده می‌شود. مشهد مقصد حدود ۳۰ میلیون زائر داخلی و بیش از سه میلیون زائر خارجی است که نیازمند توجه ملی به توسعه مسیرها و تأمین آب است.

وی با تأکید بر اینکه مدیران نباید مدیران هزینه باشند و تنها منتظر تأمین اعتبارات کشوری باشند، بیان کرد: ظرفیت‌های استان را باید فعال کنیم تا سهم خراسان رضوی در تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند. این استان سومین استان کشور از نظر ظرفیت معدنی است، اما هنوز بهره‌برداری کامل از معادن انجام نشده است. همچنین با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک و مسیرهای تجاری در این استان، باید اقتصاد استان را در ابعاد مختلف متحول کنیم.

مظفری ادامه داد: پیش از ارسال لایحه بودجه امسال، تقاضا داریم شاخص‌های استان در نظر گرفته شود تا سهم خراسان رضوی از میانگین کشوری بیشتر باشد و عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. ارزیابی دقیق این شاخص‌ها باید انجام شود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه حوزه تمدنی و فرهنگی خراسان رضوی یک ظرفیت استثنایی است، گفت: مشهد می‌تواند شهر گفت‌وگو و شهر صلح شود. امام رضا (ع) بنیان‌گذار گفت‌وگوی بین ادیان است و باید این ظرفیت در قالب پروژه‌هایی چون مرکز بین‌المللی همایش‌های خراسان فعال شود.

وی با اشاره به ظرفیت عظیم زائران داخلی و خارجی خاطرنشان کرد: اقتصاد زیارت باید بیش از پیش مد نظر قرار گیرد تا برای عموم مردم ارزش افزوده ایجاد کند. آستان قدس رضوی با داشتن موزه‌ای کم‌نظیر حتی در جهان اسلام، می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی استان ایفا کند.

مظفری با اشاره به ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی فراملی خراسان رضوی مانند پیروان فرقه بکتاشیه با بیش از ۳۰ میلیون نفر تصریح کرد: شخصیت‌های تاریخی همچون امام محمد غزالی، خواجه نصیرالدین طوسی و دیگر بزرگان این استان ظرفیت‌های فراوانی دارند و باید ساماندهی و بهره‌گیری از این فرصت‌ها به‌عنوان کانون‌های فرهنگی و اقتصادی انجام شود.

استاندار خراسان رضوی در خصوص ظرفیت علمی استان نیز گفت: دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و پژوهشکده‌های توانمند استان همراه با ۱۶ کارگروه مشورتی و هیئت‌های اندیشه‌ورز فعال در استانداری نیز می‌توانند به عنوان ظرفیتی دیگر برای تحقق اتفاقات بزرگ به کار گرفته شوند.

