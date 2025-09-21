امضای تفاهم نامه آبرسانی به ۹۰ روستا در خراسان رضوی

حسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افراد خیر و واقف آب برای مشارکت در آبرسانی به ۹۰ روستا در استان اعلام آمادگی کردند که منجر به عقد هشت تفاهم نامه شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی بیان کرد: اعتبار هزینه شده در اجرای این پروژه‌ها توسط این افراد را ۲۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و احجام مورد تعهد را تأمین ۱۱۰ کیلومتر لوله، احداث ۸ باب مخزن، خرید ۲ دستگاه پمپ در شش ماه سال ۱۴۰۴ برشمرد.

وی خاطر نشان کرد: از مجموع تعهد آبرسانی به ۸۸۸ روستا در خراسان رضوی، پروژه‌های مربوط به ۳۷۲ روستا با ۸۲۰ میلیارد ریال اجرا شده و۱۵۲ روستا هم در دست اقدام است.

امامی گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۲ تفاهم نامه با افراد نیکوکار برای آبرسانی به روستاهای استان که شامل ۶۲۰ کیلومتر لوله گذاری، حفر ۱۳ حلقه چاه، احداث ۳۴ باب مخزن وخرید ۵۳ دستگاه پمپ است به امضا رسیده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی افزود: اهدا زمین و ۴۰ دستگاه آب شیرین کن و ۳ دستگاه کلرزن از دیگر کمک‌های افراد خیر محسوب می‌شود.