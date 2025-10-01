خانه محیط زیست در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر چهارشنبه همزمان با همایش توان افزایی محیط زیستی تشکل های مردم نهاد و خانه های محیط زیست، آئین افتتاح خانه محیط زیست شرکت آب و فاضلاب مشهد با حضور جمعی از مقامات و مسئولین، نمایندگان دستگاه های اجرایی استان و سازمان های مردم نهاد در سالن همایش های شرکت آب و فاضلاب مشهد برگزار شد.

هزار و ۳۶۹ خانه محیط زیست وجود دارد

محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در این مراسم ضمن اشاره به اهمیت مشارکت مردم در مسائل زیست محیطی اظهار کرد: یکی از بسترهای خوبی که در این راستا طراحی شده راه اندازی خانه های محیط زیست است که در حال حاضر در کشور هزار و ۳۶۹ خانه محیط زیست داریم که ۶۵۰ خانه آن فعال هستند و از این تعداد ۲۸ دستگاه و نهاد عمومی وجود دارند که خانه محیط زیست دارند.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: در این خصوص خانه محیط زیست شرکت آب و فاضلاب مشهد دومین خانه محیط زیست در مجموعه شرکت های آب و فاضلاب کشور است که به بهره برداری می رسد و مهمترین آنهاست چرا که اولین آن در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید که هنوز نتوانسته اهداف مورد نظر برسد.

همچنین سعید محمودی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز در آیین افتتاحیه خانه محیط زیست شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان کرد: در حوزه توسعه پایدار حداقل باید به دو نسل آموزش داده شود تا مفاهیم توسعه پایدار را فرا بگیرند و در ادامه در مقام تصمیم گیری قرار گرفته و بتوانند راه برون رفت از شرایط فعلی را پیدا کنند.

سعید محمودی خاطرنشان کرد: در این راستا آمادگی همراهی و جلب مشارکت های مردمی و همکاری با تمامی ظرفیت ها را داریم و امیدواریم افتتاح خانه محیط زیست در شرکت آب و فاضلاب مشهد اقدام مثبتی برای مردم و همراه سازی آنها با مسائل زیست محیطی در حوزه آب و فاضلاب باشد.

حسین اسماعیلیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد نیز در این مراسم گفت: راه اندازی خانه محیط زیست در این شرکت قطعا نقطه عطفی در اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی در مجموعه آب و فاضلاب مشهد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: اقداماتی از این دست و تفاهم و همراهی دستگاه هایی همچون محیط زیست می تواند زمینه ساز همراهی و همکاری بهتر مردم و تشکل های مردم نهاد در حفاظت از محیط زیست باشد.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم خانه محیط زیست شرکت آب و فاضلاب مشهد به صورت رسمی افتتاح و حکم ابلاغ حسین اسماعیلیان به عنوان مسئول خانه محیط زیست به مدت ۲ سال از طرف مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اعطا شد و در حاشیه این مراسم نیز از نمایشگاه خانه محیط زیست شرکت آب و فاضلاب مشهد بازدید صورت پذیرفت.