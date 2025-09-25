به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری سمنان از حل اختلافی که نزدیک به سه دهه میان طرفین پرونده در زمینه مالکیت و بهرهبرداری از ادوات کشاورزی وجود داشت خبر داد و ابراز کرد: این پرونده در سالهای اخیر بهصورت حقوقی در محاکم قضائی استان پیگیری میشد.
وی با بیان اینکه این اختلاف با پیگیری قضات شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان در مسیر تحقق صلح و سازش و حل ریشهای این اختلاف کهنه مؤثر بود، افزود: با ورود دقیق، مسئولانه و مبتنی بر روحیه مصالحه جویانه قضات دادگاه تجدیدنظر، دو طرف به مصالحه رسیده و و پرونده مختومه به سازش شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان بیان کرد: تلاشهای قضات، کارکنان دستگاه قضائی، دبیران و اعضای شوراهای حل اختلاف، مددکاران زندانها، صلحیاران و همچنین مجموعههایی نظیر میانجیگران که راستای تقویت بنیانهای صلح اجتماعی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات در بین شهروندان استان سمنان است.
اکبری با بیان اینکه ترویج و نهادینهسازی فرهنگ عفو، گذشت و سازش، از مهمترین رویکردهای مورد تأکید دستگاهقضایی در چارچوب سند تحول است و میتواند ضمن کاستن از تراکم پروندههای موجود در محاکم، به تقویت بنیانهای اجتماعی و ایجاد همبستگی بیشتر میان شهروندان منجر شود، گفت: فرهنگ صلح و سازش ریشه در آموزههای دینی، سنتهای اسلامی و تجارب اجتماعی ملت ایران دارد.
وی افزود: تلاش برای حلوفصل اختلافات خارج از فرآیندهای رسمی قضائی که یکی از تکالیف برنامه جامع عملیاتی است، نه تنها موجب تسریع در حل مشکلات مردم میشود بلکه به حفظ کرامت اصحاب دعوی و بازسازی روابط مخدوششده اجتماعی نیز کمک میکند.
