۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۵

پایان فعالیت کلاهبردار با رسیدهای جعلی بانکی در همدان

همدان- رئیس پلیس فتای استان همدان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با استفاده از رسیدهای جعلی بانکی، در معاملات خرید احشام از روستاییان استان اقدام به کلاهبرداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدباقر زارعی با اشاره به دستگیری کلاهبردار رسیدساز در معاملات خرید احشام روستاهای همدان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر کلاهبرداری با استفاده از رسیدهای جعلی بانکی، پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: متهم با سوءاستفاده از اعتماد روستاییان، به‌ویژه در معاملات خرید احشام، رسیدهای بانکی جعلی به فروشندگان ارائه می‌کرد و به این شیوه مبالغ قابل توجهی از آن‌ها دریافت می‌کرد.

به گفته زارعی، این فرد روز چهارشنبه دوم مهرماه با هماهنگی مأموران پلیس فتا و همکاری عوامل انتظامی شناسایی و دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده قضائی، جهت سیر مراحل قانونی روانه زندان گردید.

رئیس پلیس فتای استان همدان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه یا شناسایی این فرد، در اسرع وقت موضوع را به پلیس فتا گزارش کنند تا از تکرار چنین جرایمی پیشگیری شود.

کد خبر 6601241

