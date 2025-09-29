دیدار چهره به چهره مسئولان دستگاه قضایی استان سمنان با مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری استان سمنان از برپایی نمایشگاه «روایت تحول دستگاه قضایی استان سمنان» در اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: دیدار چهره به چهره مسئولان قضایی با مردم بخشی از این برنامه بود.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ مراجعه‌کننده توانستند در این نمایشگاه دغدغه‌های خود را به صورت مستقیم با مسئولان قضایی استان سمنان مطرح کنند، تاکید کرد: این اقدام در راستای تحقق سیاست‌های مردمی‌سازی و تحول‌آفرینی قوه قضاییه در استان انجام گرفت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: برگزاری این میز خدمت در کنار یادمان شهدا، پیوندی میان خدمت صادقانه به مردم و پاسداشت یاد و خاطر سه هزار شهید والامقام استان ایجاد کرد و جلوه‌ای از تکریم ارباب‌رجوع، شفافیت و مسئولیت‌پذیری در دستگاه قضایی استان را به نمایش گذاشت.

گفتنی است در «نمایشگاه روایت تحول» که از ۳۱ شهریور لغایت ۶ مهر ۱۴۰۴ دایر بود، بخشی از دستاوردهای تحول‌آفرین قوه قضائیه در استان، شامل بخش‌هایی از جمله اقدامات آموزشی و قضایی، امور ثبتی، پزشکی قانونی، پیشگیری از وقوع جرم، تأسیسات ارفاقی، حفظ حقوق بیت‌المال، حقوق عامه، حمایت از اقتصاد مقاومتی، حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان، ارائه خدمات عمومی و ترویج فرهنگ صلح و سازش، در معرض بازدید عموم قرار گرفت.

در این نمایشگاه علاوه بر ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قضایی به مراجعان، امکان ثبت و پیگیری شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی، دریافت گزارش‌های مردمی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از طریق سامانه سجام، انجام ثبت‌نام و به‌روزرسانی رایگان اطلاعات شهروندان در سامانه ثنا و نیز عرضه محصولات تولیدی زندانیان در بخش حرفه‌آموزی فراهم شد.