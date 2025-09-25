همبستگی مرزبانان با سایر نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت آئین گرامی داشت هفته دفاع مقدس، سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی انتظامی با حضور در مرکز سالن پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با دکتر بابک نگاهداری رئیس این مرکز دیدار و گفت و گو کرد.

فرمانده مرزبانی انتظامی در این دیدار با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، گفت: امیدواریم خداوند منان روح بلند فرماندهان، دانشمندان و مردم بیگناه ایران اسلامی که در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونی به شهادت رسیدند را با امام حسین (ع) و یاران با وفایش محشور کند.

وی در ادامه با بیان اینکه آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و شهدا در نیروهای مسلح کشور ساری و جاری است، افزود: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی بر کشور عزیزمان ایران، مردم ما و نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی ثابت کردند که تا پای جان و آخرین قطره خون در دفاع از کشور و ولایت لحظه‌ای دریغ نخواهند کرد.

گودرزی تصریح کرد: در این جنگ که تمام حامیان رژیم صهیونیستی به رهبری آمریکای جنایتکار حضور داشتند، مردم ایران و نیروهای مسلح ثابت کردند که با اقتدار و سلاح ایمان و پیروی از ولایت در برابر همه آنان جوانمردانه و با غیرت ایستادگی کردند و سرانجام نیز به پیروزی رسیدند.

فرمانده مرزبانی انتظامی در بخش دیگر سخنان خود به اقدامات فرماندهی مرزبانی فراجا در این جنگ اشاره کرد و گفت: در ۱۲ روز جنگ تحمیلی مرزبانان غیور انتظامی، با تلاش شبانه روزی ضمن حفظ و حراست از مرزهای ایران اسلامی، آمادگی و همبستگی مثال زدنی خود را در دفاع از کشور به نمایش گذاشتند.

وی در فرماندهی مرزبانی انتظامی در پایان با تشریح اقدامات فرماندهی مرزبانی فراجا در ۸۷۵۵ کیلومتر از مرزهای آبی و خاکی کشور گفت: مرزبانان غیور و دلاور مرزبانی فراجا به صورت شبانه روزی با حضور مقتدرانه خود در مرزها از حدود و ثغور کشور مراقبت و پاسداری می‌کنند و اجازه ایجاد ناامنی در مرزها را به دشمنان ایران اسلامی نخواهند داد.

تلاش مرزبانان برای تأمین امنیت مرزها ستودنی است

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی مرزبانان در تأمین امنیت مرزهای ایران اسلامی، گفت: تلاش مرزبانان برای تأمین امنیت مرزها ستودنی است.

وی در بخش دیگر سخنان خود وظیفه مرزبانان در کنترل مرزها را خطیر و حساس دانست و آمادگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حمایت، همکاری و تعامل با فرماندهی مرزبانی فراجا را اعلام کرد.