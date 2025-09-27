سردار گودرزی: خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی موهبتی بزرگ و الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی؛ فرمانده مرزبانی انتظامی به مناسبت روز سرباز، از دو نفر از سربازان نمونه ستاد مرزبانی فراجا به نام‌های امیرحسین مهربان و پوریا عباپور، تجلیل و قدردانی کرد.

سردار گودرزی در این دیدار گفت: هر کشوری برای دفاع و حراست از تمامیت ارضی، جلوگیری از هجوم ایادی بیگانه و همچنین نظم و امنیت نیازمند نیروهایی قوی، توانمند است که بخش مهمی از این نیروها را در کشور عزیزمان، جوانان برومند ایران اسلامی با عنوان مقدس سرباز تأمین می‌کنند.

فرمانده مرزبانی انتظامی تصریح کرد: خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی موهبتی بزرگ و الهی است و شما جوانان این مرز و بوم، با افتخار لباس مقدس سربازی را بر تن دارید و از کیان نظام مقدس و کشور عزیزمان دفاع می‌کنید.

وی با اشاره به نقش مؤثر سربازان در تأمین امنیت مرزهای آبی و خاکی ایران اسلامی، اظهار کرد: سربازان وظیفه در تأمین امنیت مرزهای ایران اسلامی نقش ویژه‌ای دارند و علاوه بر حراست از مرزها، در پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی نیز کمک‌های شایانی به مجموعه فرماندهی مرزبانی می‌کنند.

سردار گودرزی افزود: ایران اسلامی همواره صحنه رشادت، ایثار و دلاوری‌های مردان جوانی بوده است که به دور از هیاهوهای رسانه‌ای و تبلیغاتی، جان عزیزشان را در طبق اخلاص نهاده و در حراست از کیان جامعه اسلامی، عاشقانه استقامت کرده‌اند.

فرمانده مرزبانی فراجا ضمن تبریک روز سرباز، برای این عزیزان در مسیر خدمت مقدس سربازی، زندگی و خانوادگی آرزوی موفقیت کرد.