به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر پنجشنبه در جریان بازدید وزیر راه و شهرسازی از کارگاه پروژه، ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرایی این طرح ملی گفت: تا کنون ۲۸۵ هکتار از اراضی مسیر پروژه تملک شده و عملیات اجرایی در حدود ۴۲ کیلومتر از مسیر، مطابق با برنامه شش ماهه پیش‌بینی شده، به انجام رسیده است.

وی افزود: سرعت اجرای پروژه بسیار فراتر از سرعت معمول قرارگاه‌های عمرانی است و این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی و تلاش مستمر تیم‌های اجرایی در این پروژه راهبردی می‌باشد.

چالش‌های حمل‌ونقل و زیرساختی در مسیر پروژه

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حجم بالای تردد کامیون‌ها و تجهیزات سنگین مرتبط با پروژه، هشدار داد: جاده‌های روستایی منطقه ظرفیت پاسخگویی به این ترافیک سنگین را ندارند و حتی جاده‌های اصلی نیز با مشکلاتی در تحمل حجم تردد روبرو هستند.

بازوند اضافه کرد: یکی از چالش‌های جدی اجرای پروژه، مدیریت تردد و کاهش بار ترافیکی است که برای حفظ ایمنی و تسهیل روند کار، باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

اهمیت کلیدی پروژه در توسعه استان گیلان

معاون وزیر راه و شهرسازی پروژه راه‌آهن رشت – آستارا را از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور برشمرد و گفت: این پروژه نقش کلیدی در اتصال کریدور شمال-جنوب کشور و همچنین توسعه اقتصادی استان گیلان ایفا می‌کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند، پروژه در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد و تحولی بزرگ در حمل‌ونقل منطقه‌ای ایجاد کند.