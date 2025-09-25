به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق ظهر پنجشنبه در جریان سفر یکروزه خود به استان گیلان و بازدید از کارگاه پروژه راهآهن رشت – آستارا، با حضور در جمع مسئولان استانی و اصحاب رسانه، آخرین وضعیت این پروژه را تشریح کرد و گفت: پروژه راهآهن رشت – آستارا یکی از طرحهای کلیدی و راهبردی کشور در حوزه حملونقل بینالمللی است که با هدف اتصال ریلی به آذربایجان و روسیه، بهسرعت در حال پیشرفت است.
اهمیت راهبردی راهآهن رشت – آستارا در اتصال منطقهای
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در مسیر کوریدورهای بینالمللی، اظهار داشت: پروژه رشت – آستارا حلقه مفقوده اتصال ریلی جمهوری اسلامی ایران به آذربایجان و روسیه است و با تکمیل آن، یکی از مسیرهای استراتژیک ترانزیتی کشور فعال خواهد شد.
وی ادامه داد: این پروژه نه تنها برای کشور ما، بلکه برای منطقه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش کلیدی در تقویت جایگاه ایران در ترانزیت بینالمللی دارد.
صادق با اشاره به اقدامات انجامشده در تملک اراضی پروژه تصریح کرد: تا امروز حدود ۸۰ کیلومتر از مسیر تملک و تحویل شده که این دستاورد بزرگ، بسترساز تثبیت مسیر و آغاز عملیات اجرایی فنی در بسیاری از نقاط پروژه بوده است.
وی افزود: هدف ما این است که تا پایان امسال، تملک اراضی در کل مسیر بهطور کامل انجام شود تا امکان اجرای بدون وقفه عملیات عمرانی در تمامی قطعات فراهم گردد.
تعامل استانی، کلید سرعتبخشی به پروژه
وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از همراهی مدیران استانی، گفت: اگر تعامل استاندار، فرمانداران و مجموعه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در این سطح نبود، تحقق این میزان پیشرفت میسر نمیشد.
وی اضافه کرد: در بسیاری از موارد، شخص استاندار گیلان با برگزاری جلسات فوری در محل، موانع موجود را مرتفع کرد و هماهنگی مدیران محلی نقش تعیینکنندهای در پیشرفت پروژه داشته است.
نشست سهجانبه ایران، آذربایجان و روسیه در آستانه برگزاری
صادق از برگزاری نشست سهجانبه میان ایران، آذربایجان و روسیه در کمتر از یک ماه آینده خبر داد و اظهار داشت: در این نشست، موضوع تضمین بار و نحوه همکاریهای آتی میان طرفین بررسی میشود و انتظار داریم تفاهمنامهای در خصوص بار ترانزیتی به امضا برسد.
وی خاطرنشان کرد: آذربایجان پیش از احداث مسیر، تضمین بار ۵ میلیون تن از طرف روسیه را دریافت کرده و ما نیز در حال نهاییسازی قرارداد اجرایی برای بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیت هستیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و زمینشناسی استان گیلان، گفت: اجرای این پروژه بهدلیل شرایط سخت خاک، بارندگیهای فراوان و توپوگرافی خاص منطقه با پیچیدگیهای فنی همراه بوده است.
وی در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای شبانهروزی مهندسان، کارگران، کارشناسان و مدیران پروژه، تصریح کرد: با گامهای استوار و همت ملی، این پروژه عظیم به نتیجه خواهد رسید و انشاءالله برگ زرین دیگری در توسعه زیرساختهای کشور و عزت ملی رقم خواهد خورد.
